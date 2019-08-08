محافظ المنيا يتابع فعاليات لجنة المواطنة وقبول الآخر بعباد شارونة

تفقد المحافظ خلال زيارته الميدانية للقرية الوحدة الصحية واطمئن على توافر السلع الغذائية بأسعار مخفضة وجودة عالية من خلال منافذ مديرية التموين .

وبدأت فعاليات اللجنة بلقاء مفتوح مع أهالي القرية ، حيث استهل المحافظ اللقاء بالوقوف دقيقة حداد على ارواح شهداء حادث معهد الاورمان ،مؤكدا ان الارهاب الاسود لن ينال من مصر بفضل قوة ووحدة شعبها مع جيشها وشرطتها .

وأعرب المحافظ ،عن خالص تهانيه بقدوم عيد الأضحى المبارك، موضحا أن فعاليات لجنة المواطنة وقبول الاخر جابت حوالي 39 قرية على مستوى مراكز المحافظة من اجمالي 44 قرية استهدفتهم اللجنة التي تستمر أعمالها نهاية الشهر الجاري من خلال تكثيف الانشطة والفعاليات المتنوعة وتوصيل الخدمات للأهالي ،حيث تعكس فعاليات اللجنة ووصولها لتلك القرى تواجد الدولة المصرية في جميع القرى والنجوع .

تضمنت فعاليات اللجنة تنفيذ أنشطة رياضية وفنية لمديرية الشباب والرياضة، ومنافذ لبيع السلع من قبل مديرية التموين بأسعار مخفضة للمواطنين للتخفيف عن كاهلهم، وتم استخراج 180 بطاقة رقم قومي للسيدات المعيلات والفقيرات بالمجان، وتنفيذ ندوات تثقيفية وتوعوية من خلال المجلس القومي للمرأة.

كما نفذت مكتبة مصر العامة نشاط فني وثقافي اطلاعي لعدد 50 طالب وطالبة، وكذلك فقرات ثقافية ضمت( اكتشاف المواهب لدى الطلائع - تعليم الرسم على الورق).