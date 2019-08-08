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محافظ المنيا يتابع فعاليات لجنة المواطنة وقبول الآخر بعباد شارونة

الخميس، 08 أغسطس 2019 06:40 م
محافظ المنيا يتابع فعاليات لجنة المواطنة وقبول الآخر بعباد شارونة اللواء قاسم حسين محافظ المنيا
فريق المحافظات

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تابع اللواء قاسم حسين محافظ المنيا اليوم الخميس، فعاليات لجنة المواطنة وقبول الاخر بقرية عباد شارونة التابعة لمجلس قروي أبا الوقف البلد بمركز مغاغة، حيث نظمت اللجنة عددا من الفعاليات والأنشطة التثقيفية والتوعوية، من إجمالي 44 قرية على مستوى مراكز المحافظة التسع، تم اطلاق عدد من الانشطة والفعاليات بها ، لتعزير العمل والبناء والتنمية وإرساء المحبة والتسامح بين المواطنين، بهدف دمج الجميع عناصره وإعادة قوافل التنوير والثقافة في كل المجالات وخلق جيل جديد من المثقفين القادرين على نشر ثقافة الحوار.

تفقد المحافظ خلال زيارته الميدانية للقرية الوحدة الصحية واطمئن على توافر السلع الغذائية بأسعار مخفضة وجودة عالية من خلال منافذ مديرية التموين .
 
وبدأت فعاليات اللجنة بلقاء مفتوح مع أهالي القرية ، حيث استهل المحافظ اللقاء بالوقوف دقيقة حداد على ارواح شهداء حادث معهد الاورمان ،مؤكدا ان الارهاب الاسود لن ينال من مصر بفضل قوة ووحدة شعبها مع جيشها وشرطتها .
 
وأعرب المحافظ  ،عن خالص تهانيه بقدوم عيد الأضحى المبارك، موضحا أن فعاليات لجنة المواطنة وقبول الاخر جابت حوالي 39 قرية على مستوى مراكز المحافظة من اجمالي 44 قرية استهدفتهم اللجنة التي تستمر أعمالها نهاية الشهر الجاري من خلال تكثيف الانشطة والفعاليات المتنوعة وتوصيل الخدمات للأهالي ،حيث تعكس فعاليات اللجنة ووصولها لتلك القرى تواجد الدولة المصرية في جميع القرى والنجوع .
 
تضمنت فعاليات اللجنة تنفيذ أنشطة رياضية وفنية لمديرية الشباب والرياضة، ومنافذ لبيع السلع من قبل مديرية التموين بأسعار مخفضة للمواطنين للتخفيف عن كاهلهم، وتم استخراج 180 بطاقة رقم قومي للسيدات المعيلات والفقيرات بالمجان، وتنفيذ ندوات تثقيفية وتوعوية من خلال المجلس القومي للمرأة.
 
كما نفذت مكتبة مصر العامة نشاط فني وثقافي اطلاعي لعدد 50 طالب وطالبة، وكذلك فقرات ثقافية ضمت( اكتشاف المواهب لدى الطلائع - تعليم الرسم على الورق).
 
كما تضمنت الفعاليات تشجير ودهان لسور مدرسة التعليم الأساسي بعباد شارونة الابتدائية رقم 1، وتنفيذ قافلة بيطرية ، بالإضافة إلى تسليم مساعدات مالية لعدد من الحالات الإنسانية والأولى بالرعاية، وتوزيع ملابس جديدة وشنط مواد غذائية ، وتجهيز عرائس ، مقدمة من عدد من الجمعيات الأهلية ، كما اجرت جمعية الاورمان عدد من العمليات الجراحية العاجلة ،وستنظم مديرية الشباب والرياضة رحلة لعدد 50 فرد من القرية لزيارة المعالم السياحية والاثرية .

 


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