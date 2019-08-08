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محافظ المنوفية يلتقى أصحاب الصناعات الحرفية والتراثية استعدادا لمعرض "تراثنا"

الخميس، 08 أغسطس 2019 05:58 م
محافظ المنوفية يلتقى أصحاب الصناعات الحرفية والتراثية استعدادا لمعرض "تراثنا" جانب من الإجتماع
المنوفية _محمد فتحى

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عقد اليوم اللواء سعيد عباس محافظ المنوفية اجتماعا بحضور طارق صابور مدير معارض جهاز تنمية المشروعات الصغيرة والمتوسطة ، واللواء علاء يوسف السكرتير العام المساعد ، وإيهاب حجازى مدير فرع الجهاز بالمنوفية ، ومديرى إدارات التعاون الدولى والصناعات الحرفية بالمحافظة وعدد من الصناع أصحاب الصناعات الحرفية والتراثية " الصدف – الخزف – الفخار – السجاد الحرير – السيرما- الأرابيسك – النجف الاسلامى- المشغولات اليدوية وغيرها" بقاعة الاجتماعات بديوان عام المحافظة .

و تم مناقشة كيفية استعداد المحافظة وأصحاب الصناعات لعرض منتجاتهم الحرفية والتراثية بمعرض  "تراثنا " والمقرر إقامته فى الفترة من 2 أكتوبر حتى 6 أكتوبر 2019 بأرض المعارض بالمنارة بالتجمع الخامس وذلك تحت رعاية الرئيس عبدالفتاح السيسى.

ومن جانبه أكد مدير معارض جهاز تنمية المشروعات الصغيرة والمتوسطة أن الدولة تولى اهتمام كبيرا بالصناعات الحرفية والتراثية التى تشتهر وتتميز بها محافظة المنوفية عن غيرها على مستوى الجمهورية، مشيرا إلى أن معرض "تراثنا" المقرر إقامته أكتوبر المقبل سيعد أكبر معرض تم اقامته حيث تبلغ مساحته 10 آلاف متر وتم تجهيزه على أعلى مستوى  وتخصيص مساحة 700 متر لمنتجات محافظة المنوفية ليكون فرصة لعرض منتجات المنوفية التراثية والحرفية ومساعدة كل أصحاب الحرف فى التعريف بمنتجاتهم وتسويقها.

و أكد المحافظ ،على دعمه الكامل لاصحاب هذه الحرف والصناعات لما تتميز به من قيمة تراثية عالية ، مشيرا إلى أن المحافظة ستتعاون بكل الطرق مع أصحاب الصناعات الحرفية والتراثية لتذليل كافة العقبات التى تواجههم وكذلك مساعدتهم بكافة الطرق فى نقل وعرض منتجاتهم والوقوف بجانبهم بكل السبل حتى تظهر المنوفية ومنتجاتها بأبهى الصور وإتاحة الفرصة لهم ولمنتجاتهم فى تسويقها محليا وعالميا بأفضل صرة ممكنة .

و أعرب أصحاب الصناعات الحرفية عن سعادتهم البالغة باهتمام المحافظ وجهاز تنمية المشروعات الصغيرة والمتوسطة بهم وبصناعتهم وحرصهم على إتاحة وخلق فرص لتسويق منتجاتهم داخل مصر وخارجها .

 

 

 

 


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