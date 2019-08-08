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محافظ المنوفية يستقبل السكرتير العام الجديد لمباشرة مهام عمله بالمحافظة

الخميس، 08 أغسطس 2019 04:11 م
محافظ المنوفية يستقبل السكرتير العام الجديد لمباشرة مهام عمله بالمحافظة اللواء علاء رشاد السكرتير العام الجديد للمحافظة
المنوفية _محمد فتحى

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استقبل اليوم اللواء سعيد عباس محافظ المنوفية، اليوم الخميس، اللواء علاء رشاد السكرتير العام الجديد للمحافظة، والذى حضر صباح اليوم لإستلام مهام عمله، حيث رحب محافظ المنوفية باللواء علاء رشاد على أرض المنوفية محافظة العلماء والزعماء، متمنياً لة التوفيق والنجاح فى خدمة مواطنى المحافظة .

وأعرب اللواء علاء رشاد، عن سعادتة بتوليه منصب السكرتير العام  لمحافظة المنوفية والعمل وسط كوكبة متميزة من القيادات التنفيذية رفيعة المستوي بالمحافظة ، مؤكدا على أننا جميعاً مسخرون لخدمة الوطن وتلبية كافة إحتياجات المواطنين.

كما قام السكرتير العام بجوله تفقديه بالديوان العام للتعرف علي الإدارات المختلفة ، موجهاً العاملين ببذل المزيد من الجهد والوصول بالأداء الى المستوى المشرف في إنجاز الأعمال توفيراً لوقت وجهد الموطنين.

ومن جانب آخر، كرم محافظ المنوفية، المواطن عبدالحميد جلال القليوبى موظف بإدارة تحسين الطرق بالوحدة المحلية لمركز ومدينة الباجور تقديراً لأمانته ، حيث قام المواطن برد مبلغ مالى "53" ألف جنيه عثر عليه أثناء عمله آخر اليوم بالتوكتوك الخاص به.

حيث قام المواطن بالبحث عن صاحب المبلغ لتسيمه إليه واتضح أن هذا المبلغ يخص إحدى السيدات " أرملة" وتقوم بتجهيز إحدى بناتها للزواج ورفض المواطن عرض السيدة لأخذ جزء من المبلغ كمكفأة له.

وكرم محافظ المنوفية المواطن وأهداه شهادة تقدير ، موجها الشكرله تقديراً لأمانته وإخلاصه ، مشيراً أنه نموذج يحتذى به فى الصدق والأمانة وإعطاء قدوة ومثل جيد للأجيال القادمة وأن ذلك ليس بغريب علي أبناء محافظة المنوفية والتي يتصف أهلها بالصدق والأمانة .


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السكرتير العام

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