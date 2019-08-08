محافظ القليوبية: شركة بنها للصناعات الإلكترونية صرح تكنولوجي يخدم المحافظة

جاء ذلك خلال جولة المحافظ التفقدية لمصنع بنها للصناعات الإليكترونية وذلك بحضور اللواء حمدي الحشاش السكرتير العام المساعد، وحمدي سلامة رئيس مدينة بنها، وذلك للوقوف على آخر ما توصل إليه المصنع في إنتاج الأجهزة الإليكترونية والكهربائية فضلا عن التطور الهائل في المعدات التي تستخدمها القوات المسلحة.

وكان في استقبال المحافظ اللواء فوزي شهاب رئيس مجلس إدارة شركة بنها للصناعات الإليكترونية، حيث تم عرض فيلم توضيحي لكل المنتجات التي تقدمها الشركة في مجال الأجهزة الكهربائية كشاشات التليفزيون والحواسب الشخصية وأجهزة الكشف عن المعادن وبوابات الأمن، كما تم عمل جولة لقاعات التدريب التي يتم بها تدريب الطلاب والعاملين بالشركة لمواكبة التطور التكنولوجي.

ومن جانبه، أبدى رئيس مجلس إدارة الشركة سعادته بزيارة محافظ القليوبية، مشيرا أن الشركة رائدة في مجال الصناعات الإلكترونية وتمتلك الشركة مجموعة من المصانع المزودة بأحدث الأجهزة والمعدات ويعمل بها نخبة من الكوادر الفنية ذات الخبرة والكفاءة العالية المتميزة.