محافظ القليوبية: إزالة 3545 حالة على الأراضى الزراعية وأملاك الدولة

القليوبية إبراهيم سالم

أعلن الدكتور علاء عبد الحليم مرزوق محافظ القليوبية، انتهاء الأسبوع الثانى لإزالة التعديات على أملاك الدولة لاستعادة "حق الشعب" خلال الموجة الـ13 لإزالة التعديات على أراضى أملاك الدولة بمختلف قرى ومراكز ومدن المحافظة.

وقال المحافظ ، أنه إزالة 3545 حالة تعدى على الأراضى الزراعية وأملاك الدولة بمساحات تصل إلى 2,213,409.75 وتمت الحملة بالتعاون والتنسيق الكامل بين قوات إنفاذ القانون والقوات المسلحة والشرطة والأجهزة التنفيذية، وذلك تنفيذاً لتوجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسي، لاستكمال استرداد أراضى الدولة وحفظ حق الشعب والتصدى بكل حسم لأى شكل من أشكال التعديات على أملاك الدولة والأراضى الزراعية ونهر النيل والسكة الحديد وإنهاء هذه الظاهرة بشكل كامل، بمختلف جهات الولاية.

وأكد المحافظ، أن المحافظة بكامل أجهزتها حريصة كل الحرص على تطبيق القانون واسترداد حقوقها التى هى حق الشعب وعودة آخر شبر من أملاك الدولة، بمشاركة جميع الأجهزة المعنية بالمحافظة، وذلك فى إطار الحملات المكثفة التى تنفذها الحكومة للحفاظ على حقوق الدولة واسترداد حق الشعب، وتأكيد هيبة الدولة من خلال إزالة كافة صور التعديات على أراضى أملاك الدولة، فى اطار توجيهات فخامه الرئيس عبدالفتاح السيسى بإستكمال الجهود نحو استرداد أراضى الدولة وحفظ حق الشعب ومواجهة ظاهرة التعدى على أملاك الدولة بكل حزم حسم.

وأشار المحافظ ، إلى أنه تم التنسيق مع مديرية الأمن، وكافة الجهات المعنية، وتوفير قوات لتأمين الحملات والمعدات اللازمة للإزالة، وأكد على أن الإزالات مستمرة بجميع نطاق المحافظة لاسترداد هيبة الدولة وممتلكاته.

وقال مرزوق ، لن نفرط فى حق الدولة الذى هو حق الشعب تنفيذاً لتوجيهات رئيس الجمهورية باسترداد جميع أملاك الدولة، والمتابعة اليومية مع جميع رؤساء المراكز والمدن بما تم على أرض الواقع واعداد تقرير والعرض أسبوعيا طبقاً لتعليمات الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، فى اجتماع مجلس المحافظين السادس، متابعا أن المحافظة تولى إهتماماً خاصاً بملف تقنين أراضى أملاك الدولة من خلال منظومة عمل وخطة وبرنامج زمنى محدد طبقاً لتوجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسي، رئيس الجمهورية.

وتقدم المحافظ بخالص الشكر الأجهزة التنفيذية بالمحافظة ولقيادات مديرية أمن القليوبية، والقيادات الأمنية وجميع المشاركين على جهودهم فى تنفيذ ازالة التعديات على أملاك الدولة والأراضى الزراعية وفرض سيادة القانون، وحماية حقوق المواطنين، والممتلكات العامة والخاصة بالمحافظة.