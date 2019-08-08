محافظ الغربية: الانتهاء من 21 مدرسة للعام الدراسى الجديد بتكلفة 150 مليون

الغربية – محمد طارق

أعلن اللواء هشام السعيد، محافظ الغربية، عن الانتهاء من 21 مدرسة جديدة بتكلفة 150 مليون جنيه استعداداً للعام الدراسى الجديد 2019/2020 بقوة 378 فصل دارسى جديد للعمل على تقليل كثافة الطلاب بالفصول، موضحا أن هذه المدارس مقسمة بواقع ( 7 مدارس فى مركز ومدينة المحلة الكبرى – مدرستان بمركز ومدينة طنطا- 3 مدارس بمركز ومدينة بسيون- مدرستان بمركز ومدينة زفتى – مدرستان بمركز ومدينة قطور- مدرستان بمركز ومدينة كفر الزيات- مدرستان بمركز ومدينة السنطة- مدرسة بمركز ومدينة سمنود).

كما أعلن أيضا عن 27 مدرسة أخرى بقوة 486 فصل دراسى مقرر الانتهاء منهم ودخولهم الخدمة العام الدراسى القادم 2020/2021 موزعين على مراكز المحافظة بتكلفة 250 مليون جنيه.

وفى السياق ذاته، أكد محافظ الغربية على الاستمرار فى إقامة المنشآت التعليمية وتطوير المدارس على مستوى المحافظة بالتنسيق مع هيئة الابنية التعليمية وخاصة فى المناطق الأكثر احتياجاَ التى تشهد كثافة طلابية عالية بهدف تخفيف الكثافة لضمان حسن سير العملية التعليمية.