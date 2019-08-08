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محافظ الدقهلية يؤكد فتح المجازر لذبح الأضاحى بالمجان طوال أيام العيد

الخميس، 08 أغسطس 2019 08:59 م
محافظ الدقهلية يؤكد فتح المجازر لذبح الأضاحى بالمجان طوال أيام العيد مجزر - أرشيفية
كتب فريق المحافظات

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أعلن الدكتور كمال شاروبيم محافظ الدقهلية، عن توفير خدمة الذبح مجانًا لجميع الأضاحى خلال أيام عيد الأضحى المبارك بالمجازر الحكومية للمحافظة والبالغ عددها 26 مجزرًا وذلك تيسيرًا على المواطنين ولضمان سلامة الأضاحى والحفاظ على صحة المواطنين والبيئة.

وأكد محافظ الدقهلية، فى بيان على رؤساء المراكز والمدن بضرورة عدم انقطاع المياه والكهرباء ورفع المخلفات يوميا وتزويد المجازر بعدد كافٍ من العمال، وتطهير أحواض الترسيب وصيانة الصرف الصحى بالمجازر، وأوضح أنه تم دعم المجازر بعدد كافٍ من الأطباء المدربين على العمل لمواجهة التزايد فى أعداد المذبوحات، وتوفير كل مستلزمات المجازر .

وشدد محافظ الدقهلية على ضرورة التنسيق بين مديرية الطب البيطرى ومباحث التموين والجهات المعنية لتكثيف الحملات الرقابية على منافذ بيع وتداول اللحوم والدواجن ومنتجاتها لضمان توفير لحوم خالية من أى مسببات مرضية قبل وأثناء احتفالات عيد الأضحى.

ومن جانبه أكد الدكتور عبد المنعم المنجى مدير مديرية الطب البيطرى بالدقهلية، على أن المديرية انتهت من الاستعدادات لعيد الأضحى المبارك، وتم التوجيه لأطباء المجازر باستمرار العمل طوال فترة العيد، وإلغاء الراحات اعتبارًا من الأول من أغسطس حتى آخر أيام العيد، كما تم تكثيف لجان مكافحة الكلاب الضالة بالشوارع وأماكن تجمع المواطنين خلال العيد.


الدقهلية

أخبار الدقهلية

مجازر الدقهلية

الطب البيطرى بالدقهلية

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