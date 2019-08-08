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محافظ البحر الأحمر: توفير كافة سبل المساعدة لمستحقي دعم "تكافل وكرامة"

الخميس، 08 أغسطس 2019 01:26 ص
محافظ البحر الأحمر: توفير كافة سبل المساعدة لمستحقي دعم "تكافل وكرامة" جانب من اللقاء
البحر الأحمر- عماد عرفة

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وجه اللواء دكتور أحمد عبد الله، محافظ البحر الأحمر،  القائمين على برنامج دعم تكافل وكرامة بمديرية التضامن الاجتماعي، بتوفير كافة سبل المساعدة لجميع الراغبين في الحصول على دعم البرنامج.

ووجه المحافظ بسرعة حصر المواطنين الذين يعانون من ظروف معيشية صعبة، بحيث يتم تقديم كل سبل المساعدة لهم، واستهدافهم بمساعدات عينية لحين صدور كارت المساعدة.

وأكد المحافظ على مديرية التضامن الاجتماعى بعدم انتظار الحالات والتوجه الى المناطق التى يشملها البحث وطرق الابواب وعدم انتظار الحالات للتقدم مع التحقق وتحرى الدقة فى تلك الابحاث وتكلفة تللك الابحاث والمصاريف الادارية الخاصة بها على نفقة المحافظة.

ومن ناحية أخرى اجتمع اللواء دكتور أحمد عبد الله محافظ البحر الاحمر مساء الأربعاء بديوان عام المحافظة بلجنة شئون دور الحضانات بالمحافظة، لاستعراض تكوير الحضاحانات .

واستعرض مدير ادارة الطفولة بمديرية التضامن الاجتماعى جدول أعمال إجتماع لجنة شئون الحضانات ومنها عرض توصيات لجنة الامانة الفنية بعد دراسة موضوعات تنفيذ برنامج تنمية الطفولة المبكرة فى البحر الاحمر بمبلغ 9 مليون جنيه لعدد 50حضانة بإجمالى 100حجرة.

أكد المحافظ على مدير التضامن الاجتماعى إعداد البرنامج الزمنى لتنفيذ تطوير الحضانات بالإسم والأعمال التى تقدم طبقا لبنود العقد - كذلك حصر للحضانات المطلوب تطويرها.


أخبار مصر

البحر الاحمر

تكافل وكرامة

التضامن الاجتماعى

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