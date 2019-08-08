محافظ الأقصر يعتمد مشروع التقسيم المقدم من أهالى منطقة "حوض أبوعباد"

الأقصر – أحمد مرعى

أصدر المستشار مصطفى ألهم، محافظ الأقصر، قرار بإعتماد مشروع التقسيم المقدم من أهالى حوض أبوعباد، وتم نشر القرار بالجريد الرسمية للدولة وذلك عقب عشرات الشكاوى من الأهالى بتلك المنطقة من عدم إنتهاء تقسيمها خلال الشهور الماضية.

وجاء نص القرار: "بعد الإطلاع علي قانون نظام الإدارة المحلية الصادر بالقانون رقم 43 لسنة 1979 وتعديلاته ولائحته التنفيذية، وعلي قانون البناء رقم 119 لسنة 2008 ولائحته التنفيذية، وعلي القرار الجمهوري رقم 378 لسنة 2009 بإنشاء محافظة الأقصر، وعلي القرار الوزاري رقم 615 لسنة 2016 بشأن إعتماد المخطط الإستراتيجي العام لمدينة الأقصر، وعلي القرار رقم 765 لسنة 2018، وعلي مذكرة الإدارة العامة للتخطيط والتنمية العمرانية.

وشملت المادة الأولي الموافقة علي إعتماد مشروع التقسيم المقدم من أهالي حوض أبوعباد، وذلك كجزء من المنطقة "1" للقطع أرقام (3 – 4 – 5 – 6 – 7 – 8 – 22 – 24 – 25 – 26)، بحوض أبو عباد بمدينة الأقصر، ونصت المادة الثانية علي مايلي- "تعتبر خريطة مشروع التقسيم للقطع أرقام (3 – 4 – 5 – 6 – 7 – 8 – 22 – 24 – 25 – 26) جزء لا يتجزأ من القرار، والمادة الثالثة شملت أنه علي الإدارة الهندسية بمدينة الأقصر التنسيق مع كافة الجهات المختصة لإتخاذ كافة الإجراءات الثانونية في هذا الشأن، والمادة الرابعة شملت أنه علي الإدارة العامة للتخطيط والتنمية العمرانية نشر هذا القرار بالوقائع المصرية.