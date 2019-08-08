محافظ أسيوط يسلم 10 عقود جديدة للمنتفعين بأراضى أملاك الدولة بـ 6 مراكز

حيث قام محافظ أسيوط - خلال اللقاء - بتسليم عقود التقنين للمواطنين والذى يأتي تفعيلًا للقرارات الصادرة من رئاسة مجلس الوزراء وإجراءاتها التنفيذية بهذا الصدد مشيرًا إلى أن تسليم تلك العقود يعد خطوة فاعلة لإجراءات التقنين لتلك الأوضاع مصدرًا توجيهاته بضرورة تكثيف الجهود وإتمام باقي العقود وتسليمها أولًا بأول والاسراع في الإجراءات الخاصة بتقنين أراضي أملاك الدولة وتحصيل مستحقات الدولة بنطاق كل مركز بمعرفة اللجنة المختصة.
ووجه المحافظ الشكر للقائمين والمسئولين عن منظومة التقنين على جهودهم مشيدًا بتضافر جهود كافة الجهات التنفيذية في اتمام عمليات وإجراءات التقنين والتي تتماشى مع ما تتخذه الحكومة من قرارات فاعلة وحازمة لتقنين الأوضاع لأراضي أملاك الدولة والتي نعمل جميعًا على تنفيذها في الواقع الفعلي حفاظًا على حقوق الدولة من الإهدار.
يذكر أن تقنين الإجراءات يتم وفقًا للقانون من خلال تقدم المواطن بطلب رسمي وبعد الفحص يتم دفع رسم للمعاينة ثم يتم تشكيل لجنة للمعاينة على الطبيعة ثم يتم الموافقة على المعاينة ثم يتم الدخول فى لجنة تسعير ثم يتم العرض على لجنة للبت كإجراء قانوني لتحديد السعر النهائي وإبداء الموافقة النهائية مع الأملاك والمحافظة.
ومن جانب آخر، نظمت رئاسة مركز ومدينة ديروط بمحافظة أسيوط بالتنسيق مع فرع المجلس القومي للمرأة ؛ قافلة لاستخراج وتصوير بطاقات الرقم القومي للسيدات الدارسات في فصول محو الأمية بقرى المركز ؛ وذلك بالتنسيق مع جمعية كاريتاس مصر ، جاء ذلك بحضور العميد علاء عبدالجابر رئيس مركز ومدينة ديروط ، والدكتورة مروة كدواني مقررة فرع المجلس القومي للمرأة بأسيوط.
وأكد اللوء جمال نورالدين محافظ أسيوط، على ضرورة تنسيق الجهود بين كافة المؤسسات والهيئات الحكومية وغير الحكومية والمجتمع الأهلية في محو الأمية وتعليم الكبار بقرى ونجوع المحافظة مؤكداً على تقديمه كافة سبل الدعم الممكنة وتذليل كافة العقبات تجاه هذه الخدمات المقدمة لدعم المرأة بالمحافظة وتنمية المجتمع والقضاء على الأمية بين المواطنين تنفيذاً لرؤية الدولة بقيادة الرئيس عبدالفتاح السيسي رئيس الجمهورية واستراتيجية مصر2030.
وقال رئيس مركز ومدينة ديروط ،إنه تم عقد ندوة على هامش القافلة عن الجهود المبذولة للقضاء على الأمية وتقديم كافة التسهيلات لهم بناءاً على تعليمات اللواء جمال نورالدين محافظ أسيوط وتوعيتهن بأهمية محو الأمية والتعليم موضحاً إنه تم استخراج 85 بطاقة رقم قومي حتى الآن على أن تستمر هذه الجهود لتصل لكافة السيدات الدارسات في فصول محو الأمية مشيراً إلى الدور الهام الذي يقوم به فرع المجلس القومي للمرأة بأسيوط في خدمة المجتمع وللسيدات والفتيات وتقديمه خدمات الرعاية لهم.
وأضافت الدكتورة مروة كدواني ،أن فرع المجلس القومي للمرأة بأسيوط يفتح ابوابه لكافة السيدات في أي وقت لتقديم التوعية والتثقيف من الناحية الصحية والإجتماعية والقانونية فضلاً عن التنسيق مع رؤساء المراكز والأحياء وجمعيات أهلية لتنظيم قوافل مختلفة للوصول إلى السيدات والمرأة بالنجوع والقرى مشيرة إلى تخصيص خط ساخن رقم 15115 لتلقى الشكاوى وايجاد حلول لها.
تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة