محافظ أسيوط يسلم 10 عقود جديدة للمنتفعين بأراضى أملاك الدولة بـ 6 مراكز

حيث قام محافظ أسيوط - خلال اللقاء - بتسليم عقود التقنين للمواطنين والذى يأتي تفعيلًا للقرارات الصادرة من رئاسة مجلس الوزراء وإجراءاتها التنفيذية بهذا الصدد مشيرًا إلى أن تسليم تلك العقود يعد خطوة فاعلة لإجراءات التقنين لتلك الأوضاع مصدرًا توجيهاته بضرورة تكثيف الجهود وإتمام باقي العقود وتسليمها أولًا بأول والاسراع في الإجراءات الخاصة بتقنين أراضي أملاك الدولة وتحصيل مستحقات الدولة بنطاق كل مركز بمعرفة اللجنة المختصة.

ووجه المحافظ الشكر للقائمين والمسئولين عن منظومة التقنين على جهودهم مشيدًا بتضافر جهود كافة الجهات التنفيذية في اتمام عمليات وإجراءات التقنين والتي تتماشى مع ما تتخذه الحكومة من قرارات فاعلة وحازمة لتقنين الأوضاع لأراضي أملاك الدولة والتي نعمل جميعًا على تنفيذها في الواقع الفعلي حفاظًا على حقوق الدولة من الإهدار.

يذكر أن تقنين الإجراءات يتم وفقًا للقانون من خلال تقدم المواطن بطلب رسمي وبعد الفحص يتم دفع رسم للمعاينة ثم يتم تشكيل لجنة للمعاينة على الطبيعة ثم يتم الموافقة على المعاينة ثم يتم الدخول فى لجنة تسعير ثم يتم العرض على لجنة للبت كإجراء قانوني لتحديد السعر النهائي وإبداء الموافقة النهائية مع الأملاك والمحافظة.