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محافظ أسيوط: إزالة 368 حالة تعدٍ على أراض زراعية وأملاك دولة ضمن الموجة الـ13

الخميس، 08 أغسطس 2019 01:24 م
محافظ أسيوط: إزالة 368 حالة تعدٍ على أراض زراعية وأملاك دولة ضمن الموجة الـ13 حملة الإزالة
أسيوط - ضحا صالح

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قال اللواء جمال نور الدين، محافظ أسيوط، إنه تم إزالة 368 حالة تعدٍ على أراض زراعية وأملاك دولة بمراكز وقرى المحافظة منذ انطلاق الموجة الثالثة عشر للإزالات فى 24 يوليو الماضى وحتى الآن، مؤكداً على استمرار حملات إزالة التعديات على الأراض الزراعية واملاك الدولة والرى تنفيذاً لتوجهات الدولة بقيادة الرئيس عبدالفتاح السيسي، مشيراً إلى مشاركة نواب ومساعدى رئيس المركز ومسئولى الإزالات وأملاك الدولة والأحواض والجمعية الزراعية والرى وحماية الأراضى وبالتنسيق مع مديرية الأمن ومراكز الشرطة وباستخدام معدات الحملة الميكانيكية للوحدات المحلية.

وأوضح محافظ أسيوط، أنه تم إزالة 251 حالة تعدٍ مبانى على مساحة 34 ألف و815 م2 و117حالة تعدٍ على أراض زراعية على مساحة 15 ألف و736م2 خلال حملات إزالة على قرى ومراكز المحافظة، مشدداً على اتخاذ كافة الإجراءات القانونية حيال المخالفين للقانون والمتعدين ليكون رادع لكل من تسول له نفسه التعدٍ على املاك الدولة، مشيراً إلى أهمية الحفاظ على الرقعة الزراعية وحقوق الأجيال القادمة فى أرض خصبة صالحة للزراعة نظراً لتأثير التعديات على الفجوة الغذائية والأمن الغذائى فى ظل تناقص نصيب الفرد من الأراضى الزراعية خاصة مع الزيادة السكانية واملاك الدولة التى يمكن الاستفادة منها فى خطط مستقبلية.

ومن جانب آخر، أكد محافظ أسيوط، انتهاء الاستعدادات لاستقبال عيد الاضحي المبارك بالتنسيق مع مديريات الخدمات وجميع القطاعات، مشيرًا إلى توزيع 10 ألاف شنطة غذائية ومساعدات مادية للأسر الفقيرة والأولى بالرعاية بالقرى والنجوع الأكثر احتياجًا بنطاق المحافظة بالتنسيق مع مديرية التضامن الاجتماعى ومؤسسات المجتمع المدنى، فضلًا عن إقامة معرض منتجات الأسر المنتجة بأسعار مخفضة لجميع المواطنين لتوفير احتياجاتهم قبل بالعيد ومساعدة الجمعيات الأهلية والأسر الريفية فى عرض منتجاتهم وتسويقها.

وأعرب المحافظ عن تقديره ودعمه الكامل لمؤسسات المجتمع المدنى والجمعيات الأهلية لمساندة العمل الحكومى وتحقيق التكافل الاجتماعى بين المواطنين لتحقيق حياة كريمة تنفيذًا لمبادرة الرئيس عبد الفتاح السيسى.

وأوضحت فاطمة الخياط، وكيل وزارة التضامن الإجتماعى بأسيوط، أن المديرية أنهت استعدادها لعيد الأضحى المبارك حيث عقد اجتماع موسع بمقر المديرية مع الجميعات الأهلية وتم التنسيق مع مؤسسة مصر الخير والأورمان بشأن توزيع رؤوس ماشية وصكوك الأضاحي للجمعيات الأهلية وتخصيص عدد 2 رأس ماشية لتوزيعها بدور الرعاية الشاملة ودارى الحنان والصفا للأيتام كما تم التنسيق مع مؤسسة العربى لتوزيع 10 ألاف شنطة غذائية ومساعدات مادية بالقرى الأكثر احتياجًا، فضلًا عن إقامة معرض للأسر المنتجة بنادى الشبان المسيحية بمدينة أسيوط، بالإضافة إلى توزيع الحلوى والعيديات والمساعدات للأسر الفقيرة وزيارة مرضى المستشفيات ودور الايتام.

 

 


حملة الازالات

الموجة 13 ازالات

التعدي علي اراضي زراعية

املاك الدولة

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