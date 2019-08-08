محافظ أسيوط: إزالة 368 حالة تعدٍ على أراض زراعية وأملاك دولة ضمن الموجة الـ13

وأوضح محافظ أسيوط، أنه تم إزالة 251 حالة تعدٍ مبانى على مساحة 34 ألف و815 م2 و117حالة تعدٍ على أراض زراعية على مساحة 15 ألف و736م2 خلال حملات إزالة على قرى ومراكز المحافظة، مشدداً على اتخاذ كافة الإجراءات القانونية حيال المخالفين للقانون والمتعدين ليكون رادع لكل من تسول له نفسه التعدٍ على املاك الدولة، مشيراً إلى أهمية الحفاظ على الرقعة الزراعية وحقوق الأجيال القادمة فى أرض خصبة صالحة للزراعة نظراً لتأثير التعديات على الفجوة الغذائية والأمن الغذائى فى ظل تناقص نصيب الفرد من الأراضى الزراعية خاصة مع الزيادة السكانية واملاك الدولة التى يمكن الاستفادة منها فى خطط مستقبلية.

ومن جانب آخر، أكد محافظ أسيوط، انتهاء الاستعدادات لاستقبال عيد الاضحي المبارك بالتنسيق مع مديريات الخدمات وجميع القطاعات، مشيرًا إلى توزيع 10 ألاف شنطة غذائية ومساعدات مادية للأسر الفقيرة والأولى بالرعاية بالقرى والنجوع الأكثر احتياجًا بنطاق المحافظة بالتنسيق مع مديرية التضامن الاجتماعى ومؤسسات المجتمع المدنى، فضلًا عن إقامة معرض منتجات الأسر المنتجة بأسعار مخفضة لجميع المواطنين لتوفير احتياجاتهم قبل بالعيد ومساعدة الجمعيات الأهلية والأسر الريفية فى عرض منتجاتهم وتسويقها.

وأعرب المحافظ عن تقديره ودعمه الكامل لمؤسسات المجتمع المدنى والجمعيات الأهلية لمساندة العمل الحكومى وتحقيق التكافل الاجتماعى بين المواطنين لتحقيق حياة كريمة تنفيذًا لمبادرة الرئيس عبد الفتاح السيسى.

وأوضحت فاطمة الخياط، وكيل وزارة التضامن الإجتماعى بأسيوط، أن المديرية أنهت استعدادها لعيد الأضحى المبارك حيث عقد اجتماع موسع بمقر المديرية مع الجميعات الأهلية وتم التنسيق مع مؤسسة مصر الخير والأورمان بشأن توزيع رؤوس ماشية وصكوك الأضاحي للجمعيات الأهلية وتخصيص عدد 2 رأس ماشية لتوزيعها بدور الرعاية الشاملة ودارى الحنان والصفا للأيتام كما تم التنسيق مع مؤسسة العربى لتوزيع 10 ألاف شنطة غذائية ومساعدات مادية بالقرى الأكثر احتياجًا، فضلًا عن إقامة معرض للأسر المنتجة بنادى الشبان المسيحية بمدينة أسيوط، بالإضافة إلى توزيع الحلوى والعيديات والمساعدات للأسر الفقيرة وزيارة مرضى المستشفيات ودور الايتام.