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محافظة شمال سيناء تعلن شروط التقدم لمنحة الجامعة المصرية اليابانية

الخميس، 08 أغسطس 2019 04:08 م
محافظة شمال سيناء تعلن شروط التقدم لمنحة الجامعة المصرية اليابانية الجامعه اليابانية - أرشيفية
شمال سيناء ـ محمد حسين

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أعلنت محافظة شمال سيناء،عن شروط التقدم للحصول على منحة الجامعة المصرية اليابانية .

وأوضح بيان للمحافظة أن المنحة للدراسة بكليات الهندسة وإدارة الأعمال والاختيار والدراسة بمقر الجامعة ببرج العرب بالأسكندرية، وشروط الحصول على المنحة أن يكون الطالب حاصل على الشهادة الثانوية العامة للعام الدراسى  2018-2019.

كما تضمنت الشروط أن يكون المتقدم من ابناء المحافظة أو المقيمين فيها إقامة دائمة ومصرى الجنسية، والحصول على الشهادة الابتدائية والإعدادية والثانوية من محافظة شمال سيناء ، وأن يكون المتقدم للمنحة حاصلا على مجموع 90%  لكلية الهندسة ، 80% لكلية ادارة الاعمال الدولية والا يكون الطالب تقدم لأى منحة من الجامعات الخاصة خلال هذا العام .

والمستندات المطلوبة هى صورة بطاقة الرقم القومى، وصورة شهادة الميلاد، وصورة استمارة شهادة الثانوية العامة، ومستخرج من شهادة الثانوية العامة ، أفادة بالشهادة الإعدادية، إفادة بالشهادة الابتدائية.

ويتم تلقى الطلبات بمركز المعلومات بالديوان العام فى مواعيد العمل الرسمية من السبت 10 - 8 حتى الخميس 15 - 8 ويوم السبت 17 -8 .

 

 

 


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