محافظة شمال سيناء تعلن انتهاء الاستعدادات لعيد الأضحى.. تعرف عليها

شمال سيناء - محمد حسين

أعلنت محافظة شمال سيناء، رفع مديريات الخدمات والإدارات المركزية درجة الاستعداد بمناسبة قرب حلول عيد الأضحى المبارك.

وقرر اللواء عبد الفضيل شوشة محافظ شمال سيناء تشكيل غرفة عمليات رئيسية فى ديوان عام المحافظة وغرف عمليات أخرى فرعية فى كل مجلس مدينة ومديرية استعدادا للعيد، مع تواجد رئيس المصلحة أو نائبه أو السكرتير على مدار الأربع والعشرين ساعة طوال أيام العيد المبارك .

وأصدر المحافظ توجيهاته باستمرار عمل أجهزة المرافق والخدمات طوال أيام العيد، والتركيز على المرافق الخدمية والأجهزة الحيوية مثل الكهرباء والتموين والصحة ومرافق المياه والصرف الصحى والمرور والمطافئ والأمن، وأن يكون هناك مدير مسئول فى كل قطاع، مع تنظيم الأجازات بالنسبة لباقى العاملين وفقا لجدول نوبتجيات .

وأكد اللواء هشام الخولى نائب محافظ شمال سيناء، على توفير احتياجات المواطنين وتوفير الخدمات الأساسية لهم خلال أيام العيد المبارك، والتوسع فى الشوادر الخاصة ببيع الأضاحى واللحوم بأسعار مناسبة للمواطنين مع حظر إقامة أى تجمعات لبيع الأضاحى الحية فى غير الأماكن المخصصة لها، من أجل الحفاظ على البيئة والنظافة العامة، بجانب تكثيف أعمال النظافة العامة بجميع قطاعات المحافظة.

وشدد نائب المحافظ على ضرورة تنفيذ حملات مشتركة بين مديريات الصحة والطب البيطرى والتموين للمرور على المجازر وأماكن الذبيح ومحلات بيع اللحوم والدواجن والأسماك وباقى المواد الغذائية للتأكد من صلاحيتها للاستهلاك الآدمى ومطابقتها للمواصفات .

وقالت الدكتورة عبير حجاب، وكيل مديرية الطب البيطرى سيتم فتح المجازر أمام المواطنين لذبح الأضاحى بأسعار رمزية ومخفضة تيسيرًا على المواطنين، بجانب توفير جهاز سونار بالمديرية للكشف على رؤوس الأبقار والماعز والضأن للتأكد من خلوها من أية حالات حمل وذلك مقابل أجر رمزي.

وقال عادل راجح وكيل مديرية التموين والتجارة الداخلية، إنه تم تشكيل غرفة عمليات فى ديوان عام المديرية استعدادًا للعيد، مشيرًا إلى توفير كميات وحصص إضافية من السلع والمواد الغذائية لتلبية احتياجات المواطنين استعدادًا للعيد، بجانب توفير كميات كبيرة من مستلزمات العيد وطرحها بالأسواق من لحوم ودواجن وأسماك وسكر وأرز وشاى وزيت وسمن وغيرها، علاوة على توفير لحوم الأضاحى من الخراف الحية والمذبوحة بخلاف الأغنام والماعز فى الشوادر والأسواق المحلية، كما تم توفير حصص إضافية من الغاز والمحروقات كالبنزين والسولار بخلاف الاحتياطى الاستراتيجى.

وأضاف راجح، أنه يتم توفير السلع الضرورية للمواطنين بأسعار مناسبة ونشر فرق مراقبة الأسواق، حيث تم طرح لحوم بلدية بخلاف توفير اللحوم والدواجن المجمدة، معلنًا استمرار تشغيل سوق الجملة المركزى لبيع السلع والمواد الغذائية للمواطنين بأسعار تقل عن السوق الخارجي، مع استمرار الحملات المكثفة والرقابة على الأسواق الخارجية لضبط الأسعار وتوفير احتياجات المواطنين.

وخصصت مديرية أوقاف شمال سيناء عدد 35 ساحة لأداء صلاة عيد الأضحى المبارك على مستوى المحافظة، حيث أكد الشيخ محمد سعد العش، مدير عام مديرية أوقاف شمال سيناء، أنه تم تحديد أماكن الساحات بواقع 12 ساحة بمركز العريش و7 ساحات بمركز بئر العبد و7 ساحات برمانة و3 ساحات بمركز الشيخ زويد و3 ساحات بمركز نخل وساحتين بمركز الحسنة وساحة بالقسيمة.

وأشار "العش" إلى فتح عدد 880 مسجدًا احتياطيًا للصلاة فى وجود إمام المسجد..لافتًا إلى تخصيص خطيب أساسى وآخر احتياطى ليؤم المصلين بكل ساحة وإلقاء خطبة العيد، مؤكدًا أنه أعطى تعليماته للأئمة والخطباء بأن تتناول خطبة العيد موضوع التضحية والفداء والدروس المستفادة منهما، بجانب صلة الأرحام والتوسعة على الفقراء والمساكين وآداب الاحتفال بالعيد.

وقال الدكتور طارق شوكة، مدير عام مديرية الصحة بشمال سيناء، إنه تم رفع درجة الاستعداد فى جميع المستشفيات العامة والمركزية والوحدات الصحية على مستوى المحافظة خاصة مستشفيى العريش العام وبئر العبد المركزى، معلنًا إلغاء جميع إجازات الأطباء وهيئة التمريض بأقسام الاستقبال والطوارئ، وتوفير أدوية الطوارئ والمحاليل وأكياس الدم لمواجهة أى حالات طارئة تصل إلى المستشفيات خلال أيام العيد، مشيرًا إلى تم توفير أطقم طبية إضافية على أعلى مستوى، متخصصة فى جراحة المخ والعظام والباطنة والتخصصات الطبية الحرجة بمختلف مستشفيات المحافظة، والاستفادة من أطباء البروتوكول الموقع مع 4 جامعات مصرية.

وأوضح شوكة، أنه سيتم توزيع سيارات الإسعاف على الساحات المخصصة لصلاة العيد، بجانب المحاور والطرق الرئيسية والحدائق والمنتزهات والشواطئ وأماكن التجمعات على مستوى المحافظة، لمواجهة أية طوارئ طوال أيام العيد، معلنًا عن تشكيل غرفة عمليات رئيسية بمرفق الإسعاف بالعريش لمتابعة أية بلاغات من المواطنين طوال أيام العيد، بجانب وقف الإجازات والراحات للعاملين بالإسعاف خلال أيام العيد .

وقال المهندس أحمد شحاتة، رئيس قطاعا شبكات شمال سيناء، أنه تم إعلان درجة الاستعداد فى جميع قطاعات الكهرباء على مستوى المحافظة، وتشكيل غرفة عمليات لتلقى بلاغات المواطنين بأعطال الكهرباء، طوال أيام عيد الأضحى المبارك.

وقال المهندس مصطفى عبد الفتاح، رئيس قطاع مياه الشرب والصرف الصحى بشمال سيناء، إنه تم رفع درجة الاستعداد القصوى، فضلًا عن انتظام ضخ مياه الشرب فى مختلف الأحياء والتجمعات دون انقطاع خلال أيام العيد، مؤكدًا تشكيل غرفة عمليات بالمقر الرئيسى للشركة فى مدينة العريش لمتابعة تنفيذ برامج ضخ المياه اليومية وتلقى بلاغات المواطنين والتنسيق مع غرفة العمليات الرئيسية بديوان عام المحافظة.

وأعلنت مجالس المدن على مستوى المحافظة استعدادها للعيد، حيث تم تشكيل غرف عمليات فى كل مجلس مدينة، بجانب اعداد نوبتجيات العيد وتكليف العاملين فى المجالس كلا فى نطاقه بالتواجد خلال ايام العيد طبقا لجدول النوبتجيات للعمل على راحة المواطنين، بجانب تنفيذ خطط عمل لرفع كفاءة الساحات المخصصة لصلاة العيد، والتنسيق مع ادارات تحسين البيئة ورؤساء القرى والاحياء والمناطق الخدمية وشركة النظافة لرفع المخلفات طوال ايام العيد.