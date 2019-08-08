مبعوث الأمم المتحدة: انهيار وقف إطلاق النار بشمال غرب سوريا يهدد حياة ملايين

جنيف (رويترز)

عبر مبعوث الأمم المتحدة الخاص إلى سوريا جير بيدرسن، اليوم الخميس، عن أسفه لانهيار وقف إطلاق النار فى شمال غرب البلاد، وقال إن تجدد العنف يهدد حياة ملايين بعد مقتل أكثر من 500 مدنى منذ أواخر أبريل.

كما أشار بيدرسن إلى الاتفاق الأمريكى التركى، الذى تم الإعلان عنه أمس الأربعاء لإقامة "منطقة آمنة" فى شمال شرق سوريا.

وقال مبعوث الأمم المتحدة فى بيان "هناك مخاوف متزايدة لدى جهات الإغاثة من التصريحات التى تشير إلى تدخل عسكرى محتمل والذى سيكون له تبعات إنسانية فادحة فى منطقة شهدت بالفعل على مدى سنوات عمليات عسكرية ونزوحا وموجات جفاف وفيضانات".