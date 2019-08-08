سوبر كورة
Ads
الخميس، 08 أغسطس 2019 06:47 م
خالد صلاح

برعاية سوبر كورة

سوبر كورة
الرئيسية اقتصاد وبورصة

"ماركت ووتش" تصف الولايات المتحدة بـ"الخاسر الأكبر" في الحرب التجارية

الخميس، 08 أغسطس 2019 05:09 م
"ماركت ووتش" تصف الولايات المتحدة بـ"الخاسر الأكبر" في الحرب التجارية ترامب
أ ش أ

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء
رأت وكالة "ماركت ووتش" المعنية بالشأن الاقتصادي العالمي، أن الرئيس الأمريكي، دونالد ترامب، أثار مخاطر في حربه التجارية مع الصين ستتسبب على الأرجح في تحويله إلى نزاع مدمر يهدد اقتصاد البلدين، ورجحت أن تظهر الولايات المتحدة في النهاية باعتبارها الخاسر الأكبر.
 
وأوضحت، في تقرير أوردته عبر موقعها الإلكتروني اليوم الخميس، أنه في حالة تنفيذ ترامب لإعلانه الأخير بفرض رسوم جمركية بنسبة 10% على السلع الصينية بقيمة 300 مليار دولار اعتبارًا من الأول من ديسمبر المقبل، فذلك سيجعل جميع البضائع الصينية الواردة إلى الولايات المتحدة تقريبًا خاضعة للتعريفة الجمركية، ونبهت إلى أنه بالرغم من أن واشنطن تفرض حواجز أخرى غير جمركية في حربها التجارية مع بكين، إلا أن التعريفات هي العنصر الأكثر وضوحًا في النزاع بين البلدين، ورجحت أن يضر بالولايات المتحدة أكثر من الصين.
 
ولفتت الوكالة إلى أنه من بين الحواجز غير الجمركية هو وضع ترامب لعملاق التكنولوجيا الصيني "هواوي" على قائمة الكيانات التي يُحظر على الشركات الأمريكية بيع منتجاتها إليها، ورُغم تعليق ترامب لذلك القرار في الوقت الحالي وفرضه على الموردين في الولايات المتحدة إجراء بضرورة الحصول على التراخيص اللازمة لمواصلة التعامل مع هواوي، إلا أن شركات التكنولوجيا الأمريكية ستُفكر كثيرًا قبل إبرام صفقات طويلة الأجل مع "هواوي" أو غيرها من الشركات الصينية التي قد تكون معرضة لإدراجها في "قائمة الكيانات المحظورة".
 

الرئيس الأمريكي

دونالد ترامب

ماركت ووتش

الولايات المتحدة

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء

الموضوعات المتعلقة


لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق

تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة



بروتوكول نشر التعليقات من اليوم السابع


لا تفوتك
توم هاردى ممثل وكاتب فى الجزء الثاني من فيلم venom

توم هاردى ممثل وكاتب فى الجزء الثاني من فيلم venom

فى 4 أيام عرض فقط.. فيلم Hobbs & Shaw يحقق ربع مليار دولار

فى 4 أيام عرض فقط.. فيلم Hobbs & Shaw يحقق ربع مليار دولار

مراهق أمريكى يقتل أخته بولاية ألاباما والسبب كلمة سر "الواى فاى"

مراهق أمريكى يقتل أخته بولاية ألاباما والسبب كلمة سر "الواى فاى"

الفولا قبائل بلا انتماء.. 25 مليون شخص يعيشون بدون جنسية.. فاقدو الانتماء ينتشرون فى بعض دول أفريقيا دون تعليم ولا وظيفة ولا أرض.. "أميناتا" عاشت 74عاما تبحث عن المواطنة بكوت ديفوار وفشلت ومفوضية اللاجئين تتدخل

الفولا قبائل بلا انتماء.. 25 مليون شخص يعيشون بدون جنسية.. فاقدو الانتماء ينتشرون فى بعض دول أفريقيا دون تعليم ولا وظيفة ولا أرض.. "أميناتا" عاشت 74عاما تبحث عن المواطنة بكوت ديفوار وفشلت ومفوضية اللاجئين تتدخل

س و ج.. هل يرحل وليد أزارو عن الأهلي للدورى الفرنسى فى الصيف الجارى؟

س و ج.. هل يرحل وليد أزارو عن الأهلي للدورى الفرنسى فى الصيف الجارى؟

صور.. المبادرة الرئاسية "حياة كريمة" تدخل الفرحة على قلوب أهالى كفر عجيبة بالشرقية.. وحدة صحية ومدرسة لتقليل كثافة الفصول وتغطية المصرف "أحلام تتحول لحقيقة".. المحافظ: البرنامج يشمل تحويل 9 قرى إلى نموذجية

صور.. المبادرة الرئاسية "حياة كريمة" تدخل الفرحة على قلوب أهالى كفر عجيبة بالشرقية.. وحدة صحية ومدرسة لتقليل كثافة الفصول وتغطية المصرف "أحلام تتحول لحقيقة".. المحافظ: البرنامج يشمل تحويل 9 قرى إلى نموذجية

تأجيل مباراة الزمالك وديكاداها الصومالى إلى 16 أغسطس

تأجيل مباراة الزمالك وديكاداها الصومالى إلى 16 أغسطس

العنصرية تطل بوجهها القبيح من جديد فى إنجلترا.. محمد صلاح يتعرض لواقعة ثالثة فى 2019.. إيفرتون يدين.. الشرطة الإنجليزية تفتح تحقيقاً فى الحادث وتؤكد: لا تسامح مع جرائم الكراهية.. وعقوبات قاسية تنتظر الجانى

العنصرية تطل بوجهها القبيح من جديد فى إنجلترا.. محمد صلاح يتعرض لواقعة ثالثة فى 2019.. إيفرتون يدين.. الشرطة الإنجليزية تفتح تحقيقاً فى الحادث وتؤكد: لا تسامح مع جرائم الكراهية.. وعقوبات قاسية تنتظر الجانى

موجز1.. بدء استقبال طلبات تحويلات تقليل الاغتراب للمرحلتين الأولى والثانية

موجز1.. بدء استقبال طلبات تحويلات تقليل الاغتراب للمرحلتين الأولى والثانية

تقارير: محمد صلاح أفضل مهاجم فى ليفربول بالقرن الـ21

تقارير: محمد صلاح أفضل مهاجم فى ليفربول بالقرن الـ21

فيفا يطالب اتحاد الكرة برد رسمى بعد رفض إرسال بطاقة كهربا للبرتغال

فيفا يطالب اتحاد الكرة برد رسمى بعد رفض إرسال بطاقة كهربا للبرتغال

من يحرك المنظمات الحقوقية الدولية؟.. تجاهل جرائم الإرهاب الخسيس يكشف تلقيها تمويلات من الإخوان وعملها لصالح الجماعة.. خبراء يؤكدون: مواقفها دليل عملها وفق "أجندة مسيسة" ومطالب برصد توجهاتها وفضحها أمام المصريين

من يحرك المنظمات الحقوقية الدولية؟.. تجاهل جرائم الإرهاب الخسيس يكشف تلقيها تمويلات من الإخوان وعملها لصالح الجماعة.. خبراء يؤكدون: مواقفها دليل عملها وفق "أجندة مسيسة" ومطالب برصد توجهاتها وفضحها أمام المصريين

المزيد من Trending Plus
الرجوع الى أعلى الصفحة