سوبر كورة
Ads
الخميس، 08 أغسطس 2019 01:18 م
خالد صلاح

برعاية سوبر كورة

سوبر كورة
الرئيسية اقتصاد وبورصة

مؤشر نيكى يرتفع منهيا خسائر استمرت 4 أيام لكن المعنويات ما زالت هشة

الخميس، 08 أغسطس 2019 10:54 ص
مؤشر نيكى يرتفع منهيا خسائر استمرت 4 أيام لكن المعنويات ما زالت هشة ارشيفيه
رويترز

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء
حقق المؤشر نيكى اليابانى مكاسب محدودة اليوم الخميس، بفضل تصيد الصفقات بعد عمليات بيع كثيفة فى الأسبوع الفائت، لكن المعنويات ما زالت هشة بفعل الآفاق التى تغلفها الضبابية بشأن التوصل إلى حل للنزاع التجارى بين الولايات المتحدة والصين.
 
وزاد المؤشر نيكى القياسى 0.37% إلى 20583.35 نقطة بعد أن تكبد المؤشر القياسى خسائر على مدى أربع جلسات متتالية، بينما تراجع المؤشر توبكس الأوسع نطاقا 0.08 % إلى 1498.66 نقطة.
 
وكان حجم التداولات ضعيفا فى السوق الرئيسية ببورصة طوكيو عند 2.09 تريليون ين (19.7 مليار دولار) مقابل المتوسط اليومى البالغ 2.34 تريليون ين على مدى السنة الفائتة.
 
وهدأت السوق مع استقرار اليوان الصينى بدرجة كبيرة بعد انخفاضات كبيرة سجلها فى أوائل الأسبوع الجارى وفى غياب تصعيد جديد فى التوترات بين الولايات المتحدة والصين خلال الأربع والعشرين ساعة الماضية.
 
وأيضا، أظهرت بيانات ارتفاع الصادرات الصينية 3.3 % فى يوليو على أساس سنوي، بينما توقع محللون انخفاضا نسبته 2%.
 
وارتفع قطاع الرقائق إذ صعدت أسهم أدفانتست وطوكيو إلكترون 3.1 % و1.1 % على الترتيب بينما انخفضت أسهم البنوك 0.6%.
 
ونزل سهم مجموعة سوفت بنك 2.7%، وحققت الشركة ربحا صافيا فصليا قياسيا بالنسبة لشركة يابانية، لكن الإجمالى تلقى الدعم من مكاسب بيع جزء من حصتها فى على بابا.

مؤشر نيكي

البورصه العالميه

اسهم البورصه

مؤشرات البورصه

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء

الموضوعات المتعلقة


لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق

تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة



بروتوكول نشر التعليقات من اليوم السابع


لا تفوتك
العنصرية تطل بوجهها القبيح من جديد فى إنجلترا.. محمد صلاح يتعرض لواقعة ثالثة فى 2019.. إيفرتون يدين.. الشرطة الإنجليزية تفتح تحقيقاً فى الحادث وتؤكد: لا تسامح مع جرائم الكراهية.. وعقوبات قاسية تنتظر الجانى

العنصرية تطل بوجهها القبيح من جديد فى إنجلترا.. محمد صلاح يتعرض لواقعة ثالثة فى 2019.. إيفرتون يدين.. الشرطة الإنجليزية تفتح تحقيقاً فى الحادث وتؤكد: لا تسامح مع جرائم الكراهية.. وعقوبات قاسية تنتظر الجانى

تقارير: محمد صلاح أفضل مهاجم فى ليفربول بالقرن الـ21

تقارير: محمد صلاح أفضل مهاجم فى ليفربول بالقرن الـ21

فيفا يطالب اتحاد الكرة برد رسمى بعد رفض إرسال بطاقة كهربا للبرتغال

فيفا يطالب اتحاد الكرة برد رسمى بعد رفض إرسال بطاقة كهربا للبرتغال

من يحرك المنظمات الحقوقية الدولية؟.. تجاهل جرائم الإرهاب الخسيس يكشف تلقيها تمويلات من الإخوان وعملها لصالح الجماعة.. خبراء يؤكدون: مواقفها دليل عملها وفق "أجندة مسيسة" ومطالب برصد توجهاتها وفضحها أمام المصريين

من يحرك المنظمات الحقوقية الدولية؟.. تجاهل جرائم الإرهاب الخسيس يكشف تلقيها تمويلات من الإخوان وعملها لصالح الجماعة.. خبراء يؤكدون: مواقفها دليل عملها وفق "أجندة مسيسة" ومطالب برصد توجهاتها وفضحها أمام المصريين

للعيش على أرض الكنانة.. "اليوم السابع" يستعرض أماكن استخراج الإقامة.. المُشرع حدد 7 أنواع أبرزها السياحة والاستثمار والعقارات.. خبير قانونى يوضح الشروط والأوراق المطلوبة.. وهذه أسعار الإقامة بمصر بعد الزيادة

للعيش على أرض الكنانة.. "اليوم السابع" يستعرض أماكن استخراج الإقامة.. المُشرع حدد 7 أنواع أبرزها السياحة والاستثمار والعقارات.. خبير قانونى يوضح الشروط والأوراق المطلوبة.. وهذه أسعار الإقامة بمصر بعد الزيادة

الشرطة الإنجليزية تفتح تحقيقاً فى عنصرية مشجع إيفرتون ضد محمد صلاح

الشرطة الإنجليزية تفتح تحقيقاً فى عنصرية مشجع إيفرتون ضد محمد صلاح

بعد عملية "معهد الأورام" الإرهابية.. كيف ينجح الإرهاب فى استقطاب بعض الشباب؟.. "غسيل المخ" أولى خطوات التجنيد بالتنظيمات المتطرفة.. و"الحور العين" مكافأة قتل "الأبرياء والمرضى".. وخبير أمنى يضع روشتة المواجهة

بعد عملية "معهد الأورام" الإرهابية.. كيف ينجح الإرهاب فى استقطاب بعض الشباب؟.. "غسيل المخ" أولى خطوات التجنيد بالتنظيمات المتطرفة.. و"الحور العين" مكافأة قتل "الأبرياء والمرضى".. وخبير أمنى يضع روشتة المواجهة

هل تبرع محمد صلاح بـ3 ملايين دولار لمعهد الأورام؟.. موقع فالصو ينفى تبرع نجم ليفربول لترميم الصرح الطبى بعد الحادث الإرهابى..ويؤكد: الخشت ورط الإعلام فى خبر غير صحيح.. الحقيقة عكس ما تم تداوله على مواقع التواصل

هل تبرع محمد صلاح بـ3 ملايين دولار لمعهد الأورام؟.. موقع فالصو ينفى تبرع نجم ليفربول لترميم الصرح الطبى بعد الحادث الإرهابى..ويؤكد: الخشت ورط الإعلام فى خبر غير صحيح.. الحقيقة عكس ما تم تداوله على مواقع التواصل

رسميا.. أفيس البرتغالى يشكو الزمالك واتحاد الكرة للفيفا بسبب كهربا

رسميا.. أفيس البرتغالى يشكو الزمالك واتحاد الكرة للفيفا بسبب كهربا

لطلاب التنسيق.. تعرف على قواعد تقليل الاغتراب قبل تقديم الطلب

لطلاب التنسيق.. تعرف على قواعد تقليل الاغتراب قبل تقديم الطلب

للحاج.. تعرف على أقوال الفقهاء الأربعة فى الرمى قبل الزوال بأيام التشريق

للحاج.. تعرف على أقوال الفقهاء الأربعة فى الرمى قبل الزوال بأيام التشريق

"مغالبة لا مشاركة".. دلالات دفع حركة النهضة بـ"مورو" فى انتخابات رئاسة تونس

"مغالبة لا مشاركة".. دلالات دفع حركة النهضة بـ"مورو" فى انتخابات رئاسة تونس

المزيد من Trending Plus
الرجوع الى أعلى الصفحة