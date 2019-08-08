مؤشر نيكى يرتفع منهيا خسائر استمرت 4 أيام لكن المعنويات ما زالت هشة

رويترز

حقق المؤشر نيكى اليابانى مكاسب محدودة اليوم الخميس، بفضل تصيد الصفقات بعد عمليات بيع كثيفة فى الأسبوع الفائت، لكن المعنويات ما زالت هشة بفعل الآفاق التى تغلفها الضبابية بشأن التوصل إلى حل للنزاع التجارى بين الولايات المتحدة والصين.

وزاد المؤشر نيكى القياسى 0.37% إلى 20583.35 نقطة بعد أن تكبد المؤشر القياسى خسائر على مدى أربع جلسات متتالية، بينما تراجع المؤشر توبكس الأوسع نطاقا 0.08 % إلى 1498.66 نقطة.

وكان حجم التداولات ضعيفا فى السوق الرئيسية ببورصة طوكيو عند 2.09 تريليون ين (19.7 مليار دولار) مقابل المتوسط اليومى البالغ 2.34 تريليون ين على مدى السنة الفائتة.

وهدأت السوق مع استقرار اليوان الصينى بدرجة كبيرة بعد انخفاضات كبيرة سجلها فى أوائل الأسبوع الجارى وفى غياب تصعيد جديد فى التوترات بين الولايات المتحدة والصين خلال الأربع والعشرين ساعة الماضية.

وأيضا، أظهرت بيانات ارتفاع الصادرات الصينية 3.3 % فى يوليو على أساس سنوي، بينما توقع محللون انخفاضا نسبته 2%.

وارتفع قطاع الرقائق إذ صعدت أسهم أدفانتست وطوكيو إلكترون 3.1 % و1.1 % على الترتيب بينما انخفضت أسهم البنوك 0.6%.

ونزل سهم مجموعة سوفت بنك 2.7%، وحققت الشركة ربحا صافيا فصليا قياسيا بالنسبة لشركة يابانية، لكن الإجمالى تلقى الدعم من مكاسب بيع جزء من حصتها فى على بابا.