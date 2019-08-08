لاعب كويتى يحصد الميدالية الفضية فى بطولة "متلازمة داون" للأمریكتین

كتب وكالات

نال لاعب منتخب الكویت للإعاقات الذھنیة (متلازمة الداون) فھد الحساوى المیدالیة الفضیة فى لعبة رمى الجلة فى منافسات بطولة متلازمة الداون للأمریكتین التى تستضیفھا المكسیك، بحسب وكالة الانباء الكویتیة (كونا) .

واستطاع الحساوى يوم الاربعاء تسجیل رقم 33ر8 متر محتلا بذلك المركز الثانى من بین 53 مشاركا محققا بذلك انجازا مشرفا للكویت التى تشارك لأول مرة فى ھذه البطولة، وتعد الممثل الوحید لقارة آسیا وإقلیم الشرق الأوسط فیھا.

من جانبھا أعربت رئیسة الوفد رئیسة رحاب بورسلى عن الفخر بھذا الانجاز الدولى، الذى توج جھود واستعدادات الفریق المكثفة للبطولة رغم كل التحدیات التى واجھھا اللاعبون.

وأعربت عن شكرھا وتقدیرھا لما بذلھ جمیع لاعبى الفریق الكویتى والجھازان الفنى والادارى من جھد فى ھذه البطولة وحرصھم على تسجیل انجازات ریاضیة جدیدة باسم الكویت.