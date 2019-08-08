لأول مرة.. السيرك الروسى العالمى داخل سجن تبوك بالسعودية

وكالات

نفذ مجلس التنمية السياحية بتبوك، بالتعاون مع فرع هيئة السياحة والتراث الوطني بالمنطقة، والمديرية العامة للسجون، جانبا من فعاليات مهرجان الورد والفاكهة للعام الحالي، والذي تضمن عرضا للسيرك العالمي الروسي داخل سجن تبوك، وهي المرة الأولى التي يعرض السيرك داخل سجون المنطقة والمملكة، وذلك حرصا على استمتاع كل المواطنين بالمنطقة بفعاليات المهرجان.

وقال بدر الجبل مدير المركز الإعلامي لمهرجان الورد والفاكهة في نسخته السابعة لـ "سبوتنيك" إن الفعاليات حضرها ما يقارب 150 نزيلا من السعوديين والمقيمين، وتضمنت "السيرك العالمي الروسي والألعاب البهلوانية وألعاب الخفة، وبرامج ثقافية متنوعة شملت أمسية شعرية والعزف والموسيقى وفنون الرسم."

​وأضاف الجبل: "شهدت الفعاليات تفاعلا ومشاركة عدد من النزلاء الموهوبين في فعاليات المسرح الذي خصص لهذه المناسبة، كما قدمت الجوائز والهدايا للنزلاء ولذويهم، وأعرب النزلاء عن سعادتهم البالغة وبهجتهم بجميع الفعاليات".

وتابع مدير المركز الإعلامي للمهرجان، وخلال الحفل فاجأ رئيس لجنة رعاية السجناء أحمد بن عطية الحارثي، الجميع بسداد مبالغ عن بعض الموقوفين في قضايا مالية، حيث بدأت إدارة السجن باستكمال إجراءات إطلاق سراحهم.

وأشار الجبل إلى أن مدير سجون منطقة تبوك العميد سلمان العتيبي أكد على ترحيب المديرية العامة للسجون ترحب بإقامة مثل هذه الفعاليات وعقد شراكات مع كل جهة حكومية أو أهلية ترغب في مد يد المساعدة بما يعود بالنفع على النزلاء.