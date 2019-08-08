كل ما تريد معرفته عن تجارة مصر الخارجية فى 5 معلومات

تنمو تجارة مصر الخارجية بشكل تدريجى منذ مطلع العام الجارى، فى خلال الفترة من يناير إلى مايو 2019 سجلت نموا طفيفا بنسبة 1.5 % ، وفيما يلى أهم 5 معلومات عن تجارة مصر الخارجية أول 5 أشهر من العام.
- التجارة الخارجية لمصر خلال الـ5 أشهر الأولى من 2019 سجلت 45.678 مليار.
-حركة التجارة فى مايو بلغت 8.692 مليار دولار متراجعة 10 % عن نفس الشهر العام الماضى.
-12.7 مليار دولار إجمالى الصادرات غير البترولية بالفترة من يناير إلى يونيو 2019
- واردات مصر سجلت 23.7 مليار دولار أول 5 أشهر من 2019.
- ارتفاع الواردات غير البترولية 3.5% لتبلغ نحو 28.784 مليار دولار.
يشار إلى أن هذه البيانات منشورة فى تقرير الجهاز المركزى للتعبئة العامة والإحصاء "النشرة الإاحصائية"، وجزء منها منشور لدى هيئة الرقابة على الصادرات والواردات.
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