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كل ما تريد معرفته عن تجارة مصر الخارجية فى 5 معلومات

الخميس، 08 أغسطس 2019 03:00 ص
كل ما تريد معرفته عن تجارة مصر الخارجية فى 5 معلومات صادرات - ارشيفية
كتب إسلام سعيد

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تنمو تجارة مصر الخارجية بشكل تدريجى منذ مطلع العام الجارى، فى خلال الفترة من يناير إلى مايو 2019 سجلت نموا طفيفا بنسبة 1.5 % ، وفيما يلى أهم 5 معلومات عن تجارة مصر الخارجية أول 5 أشهر من العام.

- التجارة الخارجية لمصر خلال الـ5 أشهر الأولى من 2019  سجلت 45.678 مليار.

-حركة التجارة فى مايو بلغت 8.692 مليار دولار متراجعة 10 % عن نفس الشهر العام الماضى.

-12.7 مليار دولار إجمالى الصادرات غير البترولية بالفترة من يناير إلى يونيو 2019

- واردات مصر سجلت 23.7 مليار دولار أول 5 أشهر من 2019.

- ارتفاع الواردات غير البترولية 3.5% لتبلغ  نحو 28.784 مليار دولار.

يشار إلى أن هذه البيانات منشورة فى تقرير الجهاز المركزى للتعبئة العامة والإحصاء "النشرة الإاحصائية"، وجزء منها منشور لدى هيئة الرقابة على الصادرات والواردات.


صادرات مصر

الرقابة على الصادرات

الصادرات غير البترولية

جهاز الاحصاء

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