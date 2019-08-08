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"كلير" تتعهد باستكمال المشوار مع "نفس" من أجل بناء مستقبل أفضل لشباب مصر

الخميس، 08 أغسطس 2019 06:32 م
"كلير" تتعهد باستكمال المشوار مع "نفس" من أجل بناء مستقبل أفضل لشباب مصر منتخب مصر لأبطال كرة الشارع

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منذ 4 أعوام وحتى الأن، قامت كلير من شركة يونيليفر بدعم مؤسسة نفس والتى بدورها تقوم برعاية ابطال كرة الشارع وذلك إيماناً من كلير على أهمية روح المنافسة والبطولة مما جعل من كريستيانو رونالدو السفير الاول لها في العالم.

وينبع كل ذلك من خلال إيمان كلير بأهداف مؤسسة نفس وأهميتها فى المجتمع عن طريق استخدام الرياضة لأجل بناء وتقويم هؤلاء الاطفال والشباب لذلك تعمل كلير على نشر الوعى اللازم لدعمهم.

ويذكر أن نفس هى مؤسسة اجتماعية تم تأسيسها عام 2012 من أجل مساعدة الاطفال الذين بدون مأوى وكل ذلك من خلال كرة القدم. حيث قامت مؤسسة نفس بتأسيس منتخب مصر لأبطال كرة الشارع والذى استطاع أن يشارك فى عدة بطولات محققا نجاحات وانتصارات عديدة.   

وقد شارك منتخب مصر لأبطال كرة الشارع برعاية كلير في بطولة كأس العالم لهذا العام التي اقيمت في كرديف، ويلز. ولقد تألق المنتخب المصري واستطاع أن يصل إلى الدور الربع نهائي ليحقق المركز الخامس بعد فوزه على كوستاريكا بنتيجة 5-2 ثم البوسنة والهرسك بنتيجة 9-2 ثم الهند 6-5 ليصل إلى الانتصار الاكبر على التشيك بنتيجة 10-2.

وبعد ذلك انتقل المنتخب المصرى إلى المرحلة الثانية ليقابل كل من إندونيسيا وزيمبابوي حيث فاز المنتخب المصري بنتيجة 8-2 ضد إندونيسيا و-8-3 ضد زيمبابوي.

وشارك منتخب مصر لأبطال كرة الشارع في نسخة عام 2016 والتي اقيمت في اسكتلندا حيث شهدت البطولة منافسة قوية في النهائي الذي كان بين المنتخب المصري ونظيره الأيرلندي وكانت هذه هي المرة الأولى التي تشارك فيها مصر في هذه البطولة. ولقد أذهلت مصر العالم في هذا النهائي عندما قدمت أداءً رائعا لتصل نتيجة المباراة إلى التعادل ومن ثم ضربات الترجيح التي اعطت الفوز إلى إيرلندا ليكتفى المنتخب المصرى بالوصافة لهذه البطولة.

وتحرص كلير على دعم المبادرة فى كل عام من خلال رعاية الأطفال والشباب المشاركين فى كأس العالم لأبطال كرة الشارع. ولم تكتفى كلير بالدعم المادى فقط ولكن قامت بدعم هؤلاء الشباب من خلال دعايتها فى كأس العلم 2018 بروسيا.

والأمر الذى كررته "كلير" لأبطال الشوارع مع كأس الأمم الإفريقية 2019 وأيضاً مع بطولة هذا العام لكأس العالم لأبطال الشوارع.

كما تتعهد كلير أنها سوف تكمل المشوار مع نفس من أجل بناء مستقبل أفضل لشباب مصر.

منتخب مصر لأبطال كرة الشارع (1)
 

 

منتخب مصر لأبطال كرة الشارع (3)

منتخب مصر لابطال كرة الشارع

كلير

نفس

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