قبل عيد الاضحي المبارك .. حساب المواطن السعودى يودع 2 مليار ريال لمستفيدى الدعم

كتبت: إسراء أحمد فؤاد

أودع اليوم برنامج حساب المواطن فى المملكة العربية السعودية 2.6 مليار ريال مخصص دعم لمستفيدى الدفعة الـ21 لشهر أغسطس 2019، وذلك قبل عيد الاضحي المبارك.

ويرصد اليوم السابع أبرز 5 معلومات عن حساب المواطن بالسعودية:

- حساب المواطن هو برنامج سعودى اقتصادى تم إطلاقه فى ديسمبر 2016 لمساندة ذوى الدخل المحدود والدخل المتوسط عن طريق إعادة توجيه مخصصات الدعم الحكومى تبعًا لاحتياجات الفرد.

- يهدف إلى دعم ذوى الدخل المنخفض والمتوسط وفوق المتوسط لإيجاد التوازن الاقتصادى لهم، وعدم تأثرهم بخطة الدولة الطموحة التى تضمّنها برنامج التحول الوطنى 2020 ورؤية 2030.

- يتم تقسيم المستفيدين من البرنامج لـ3 فئات: أصحاب الدخل المحدود، والمتوسط، وفوق المتوسط، الذين سيستفيدون من البرنامج بشكل جزئى، ويصل الاستحقاق إلى راتب 20.159، وستدفع الدولة بموجب هذا الحساب للأسر السعودية مبالغ نقدية مباشرة.

- متطلبات التسجيل فى البرنامج، الهوية الوطنية وكارت العائلة ومعلومات عن العمل والراتب والدخل الإضافى فى إعانات الدولة، والإفصاح عن دخل الزوجة أن وجد، ومن الضرورة ألا يتجاوز راتبة عشرين ألف ريال.

- المستفيدون من البرنامج هم :السعودى الغير متزوج، والأسرة السعودية، وحاملى بطاقة التنقل بالمملكة، عائلة السعودية المتزوجة مع اجنبى، وزوجة المواطن السعودي.