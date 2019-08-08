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قبل إجازة عيد الأضحى..البورصة المصرية تربح 28.6 مليار جنيه

الخميس، 08 أغسطس 2019 10:08 م
قبل إجازة عيد الأضحى..البورصة المصرية تربح 28.6 مليار جنيه البورصة المصرية - ارشيفية
كتب هانى الحوتى

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ربح رأس المال السوقى للبورصة المصرية، نحو 28.6 مليار جنيه خلال جلسات الأسبوع المنتهى، ليغلق عند مستوى 746.2 مليار جنيه، بنسبة نمو 4% عن الأسبوع الماضى. 
 
 وارتفع رأس المال السوقى للمؤشر الرئيسى من 397.7 مليار جنيه إلى 418.5 مليار جنيه خلال الأسبوع المنتهى، بنسبة نمو 5.2%، وصعد رأس المال لمؤشر الأسهم الصغيرة والمتوسطة من 200 مليار جنيه إلى 203.3 مليار جنيه بنسبة نمو 1.6%، وقفز رأس المال لمؤشر الأوسع نطاقاً من 597.7 مليار جنيه إلى 621.8 مليار جنيه بنسبة نمو 4%.
 
وكان الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، قراراً بأن تكون الفترة من يوم السبت الموافق 10 من أغسطس عام 2019 ميلادية، حتى يوم الأربعاء الموافق 14 من أغسطس عام 2019 ميلادية إجازة رسمية مدفوعة الأجر فى الوزارات والمصالح الحكومية والهيئات العامة ووحدات الإدارة المحلية وشركات القطاع العام وشركات قطاع الأعمال العام، وذلك بمناسبة عيد الأضحى المبارك ، فيما  أعلنت وزارة القوى العاملة، أن الوقوف بعرفات وأول وثانى أيام عيد الأضحى المبارك، إجازة بأجر كامل للعاملين بالقطاع الخاص .

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