فيديو.. إزالة 118 حالة تعدى و83 فدان زراعى بكفر الشيخ

كفر الشيخ – فريق المحافظات

قال الدكتور إسماعيل عبدالحميد طه، محافظ كفرالشيخ، فى بيان صحفى اليوم الخميس، إنه تم إزالة 118 حالة تعدى بمساحة 27291 م2 مبانى سكنية، و82 فدان و 19 قيراط أراضى أملاك دولة وأراضى زراعية خلال اليوم الثانى عشر على التوالى بالموجة الـ 13 بمركز بلطيم.

وأمر محافظ كفر الشيخ، باستمرار الحملة المكبرة لإزالة التعديات على أملاك الدولة، بالموجة الـ 13 لاستعادة حق الشعب بمراكز ومدن المحافظة، بالتزامن مع حملات إزالة التعديات على الأراضى الزراعية وبحيرة البرلس ونهر النيل والسكة الحديد، وتنفيذ إزالة حالات غير الجادين فى أعمال التقنين؛ على رأس الإزالات.

وأكد محافظ كفر الشيخ على حسم وضع الحالات التى لم تثبت جدية فى التقنين، حيث تم إدراج حالات بالموجه الـ 13 لإزالة التعديات على أملاك الدولة، سواء كانوا لم يتقدموا من البداية بطلب للتقنين أو تقدموا ولم يسددوا رسوم الفحص والمعاينة، ومن قاموا بتوقيع العقود ولم يستكملوا اجراءات التقنين، أضاف قائلاً " لا تهاون فى استعادة أملاك وأراضى الدولة التى هى حق الشعب تطبيقاً للقانون 144 لسنة 2017 ".

أضاف محافظ كفر الشيخ أننا لن نفرط فى حق الدولة الذى هو حق الشعب باسترداد جميع أملاك الدولة، والمتابعة اليومية مع جميع رؤساء المراكز والمدن بما تم على أرض الواقع وإعداد تقرير والعرض أسبوعيا، لافتاً إلى التنسيق مع مديرية أمن كفر الشيخ لتوفير عناصر التأمين المطلوبة لتنفيذ الموجة الـ 13 وفق الخطة الزمنية المحددة بالتعاون مع وزارة التنمية المحلية.

وأكد محافظ كفرالشيخ أن التعديات التى تستهدفها الموجة الـ 13 تضم حالات الأراضى التى لم تقدم عنها طلبات تقنين والحالات التى ثبت من فحص طلبات التقنين الخاصة بها عدم توافر شروط التقنين لها ورفضها من خلال اللجنة المختصة.



ازالة التعديات على املاك الدولة ضمن الموجه ازالة التعديات على املاك الدولة ضمن الموجه

وأشار المحافظ ، إلى أنه تقرر منح مهلة 48 ساعة لأصحاب طلبات تقنيين وضع اليد التى تم قبولها سرعة استيفاء باقى الأوراق والمستندات المطلوبة وسداد نسبة الـ 25 % من قيمة ثمن الأرض التى تم تثمينها بمعرفة اللجنة المختصة ليتثنى تسليمهم عقود التقنين حتى لا تدرج فى الموجة الـ 13 لاسترداد أراضى أملاك الدولة وحفظ حق الشعب.

وتابع محافظ كفرالشيخ، أن المحافظة تولى إهتماماً خاصاً بملف تقنين أراضى أملاك الدولة من خلال منظومة عمل وخطة وبرنامج زمنى محدد. فيما قدم محافظ كفرالشيخ، خالص الشكر لقيادات مديرية أمن كفر الشيخ، والقيادات الأمنية وجميع المشاركين على جهودهم فى تنفيذ إزالة التعديات على أملاك الدولة والأراضى الزراعية وبحيرة البرلس، ونهر النيل، وفرض سيادة القانون، وحماية حقوق المواطنين، والممتلكات العامة والخاصة بالمحافظة.