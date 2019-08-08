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غدا.. أولى الرحلات الدولية من مطار جدة الجديد

الخميس، 08 أغسطس 2019 02:36 م
غدا.. أولى الرحلات الدولية من مطار جدة الجديد مطار جدة الجديد
إيمان حنا

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أعلنت الهيئة العامة للطيران المدنى بالسعودية، عن إطلاق أولى الوجهات الدولية بمطار الملك عبد العزيز الجديد فى جدة، إلى مطار أبو ظبى الدولى فى الإمارات ومطار البحرين ومطار مسقط، وفقا لـ"عكاظ".

وأوضحت هيئة الطيران المدنى السعودى، أمس الأربعاء، أن الرحلات الدولية بمطار جدة الجديد ستتم بشكل تصاعدى، وستبدأ بمحطتى أبو ظبى والبحرين اعتبارا من 9 أغسطس الجارى، وستضاف محطة ثالثة ابتداء من 10 أغسطس إلى مطار مسقط الدولى بسلطنة عمان.

وذكرت صحيفة "عكاظ" أن الرحلة الأولى المتجهة من مطار الملك عبد العزيز بجدة إلى مطار أبو ظبى، ستنطلق ابتداء من يوم الجمعة بواقع رحلة يوميا، كما تنطلق الوجهة الثانية نحو مطار البحرين بواقع رحلة يوميا، فيما يشهد العاشر من أغسطس انطلاق الوجهة الدولية الثالثة المتجهة إلى مطار مسقط بسلطنة عمان بواقع رحلة لمدة 4 أيام فى الأسبوع.


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ابوظبى

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