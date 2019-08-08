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عيد الاضحي المبارك.. محافظ الغربية: كل السلع متوافرة وضبط 1376 مخالفة تموينية

الخميس، 08 أغسطس 2019 05:18 م
عيد الاضحي المبارك.. محافظ الغربية: كل السلع متوافرة وضبط 1376 مخالفة تموينية اللواء هشام السعيد محافظ الغربية
الغربية – محمد طارق

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أكد اللواء هشام السعيد محافظ الغربية، متابعته المستمرة  لمخزون السلع التموينية والمواد البترولية وأسطوانات البوتاجاز بالمحافظة للتأكد من توافر المخزون الكافي خلال فترة عيد الاضحي المبارك، مشيرا إلى أن مخزون السلع التموينية بالمحافظة من "زيت – سكر- أرز – دقيق" يكفى للاستهلاك لمدة تتراوح من 20 إلى 40 يوما.

وشدد محافظ الغربية على تكثيف الحملات التموينية على الأسواق والمطاحن والسلع التموينية والعمل على زيادة المعروضات من اللحوم الحمراء  والخضروات والفاكهة خلال فترة عيد الأضحى المبارك للحفاظ على الأسعار حول معدلاتها الطبيعية.

وتنفيذا لتوجيهات محافظ الغربية المستمرة في هذا الشأن قامت مباحث التموين بالتنسيق مع (مديرية التموين -مديرية الصحة - مديرية الطب البيطري) وشن حملات مكثفة مفاجئة اسفرت  خلال أسبوعين عن تحرير 1376 مخالفة تموينية ضبط اكثر من 68 طن مضبوطات قبيل عيد الاضحي المبارك، حيث تمثلت هذه المخالفات في (80 مخالفة لبيع سلع غذائية مغشوشة – 51 مخالفة بيع لحوم فاسدة – 16 مخالفة بيع دقيق مدعم وسلع تموينية واسمدة مدعمة – 8 مخالفات في قطاع بيع اسطوانات البوتاجاز والوقود- 165 مخالفة لإنتاج خبز ناقص الوزن ومخالف للمواصفات وبيع بأزيد من السعر-209 مخالفة لعدم الاعلان عن الاسعار -830 مخالفة عمل بدون شهادة صحية – 10 مخالفات استخدام اكياس سوداء في غير الغرض- 7 مخالفات ادارة منشأت بدون ترخيص). بينما تمثلت المضبوطات في (ملح طعام- زيت طعام- مخللات – حلويات – 2312 عبوة مواد غذائية – 465 عبوة منشطات جنسية -5665 قطعة غيار سيارات -152 عبوة دهانات – 11221عبوة اختبار عينة – 1094 قطعة مستلزمات طبية – 12 عبوة مبيدات زراعية – دقيق مدعم – 25 اسطوانة بوتاجاز).

وفى السياق ذاته أكد محافظ الغربية متابعته لنتائج الحملات التموينية  المستمرة للتأكد من تنفيذ اهدافها و متابعة كافة المعروضات بالأسواق والمحال التجارية للتأكيد على سلامتها بما لا يضر بصحة وسلامة المواطنين.


محافظ الغربية

عيد الاضحي المبارك

استعدادات عيد الاضحى المبارك

السلع التموينية

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