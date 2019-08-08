عيد الاضحي المبارك فى الإمارات.. بهجة وسياحة وفعاليات متنوعة

كتبت: إسراء أحمد فؤاد

فى عيد الاضحي المبارك تجذب دولة الإمارات العربية المتحدة، خلال عطلة العيد، السياح الذين يقصدونها من مختلف دول العالم للتمتع بوجهات سياحية فريدة والاستفادة من العروض التسويقية والترفيهية التي توفرها بهذه المناسبة.

وبحسب تقرير لصحيفة الإتحاد الإماراتية، تسهم الإضافات النوعية فى قطاع الترفيه العائلى فى تعزيز ريادة الإمارات الإقليمية على مستوى السياحة العائلية وسياحة التسوق.

واستعدادا لموسم عيد الاضحي المبارك، أعلنت المعالم السياحية والترفيهية وكبرى مراكز التسوق والفنادق فى دولة الإمارات عن سلسلة من الأنشطة والعروض الخاصة بهذه المناسبة فيما أعلنت العديد من الجهات الرسمية والخاصة أنشطتها وبرامج احتفالاتها بالعيد.

ففى أبوظبى، سيكون الجمهور على موعد مع باقة متنوعة من الفعاليات الفنية والترفيهية التى تستهدف الأطفال والأسر، حيث تنظم دائرة الثقافة والسياحة مجموعة متنوعة من الاحتفالات في مختلف أنحاء الإمارة والتي تشمل حفلات موسيقية غنائية يحييها نخبة من الفنانين العرب والخليجيين، إلى جانب ليالى كوميدية إماراتية مليئة بالضحك، وبرامج ترفيهية عائلية وأنشطة للأطفال.

واحتفاءً بعيد الاضحي المبارك تقدم عروضاً للألعاب النارية خلال أيام العيد لتضيء ليل جزيرة ياس، فيما يمكن للزوار الاستمتاع برحلات بحرية على متن القوارب الخشبية التراثية، التى تعتمد على مشغل صديق للبيئة، وهو ما يمكنهم من مشاهدة عروض الألعاب النارية وهم فى وسط الخليج العربى.

ويستضيف المركز التجارى العالمى أبوظبي، من 11 إلى 16 الجاري عرض "دوريات المخلاب" حيث ستتاح للأطفال من محبى هذا البرنامج الكرتونى مشاهدة الفتى الماهر "رايدر" وفريقه المكون من ستة جِراء، والتمتع بمهاراتهم الخاصة.