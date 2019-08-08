عيد الاضحي المبارك.. ضبط مخالفات للذبح خارج المجازر فى حملات غرب الإسكندرية

الإسكندرية - جاكلين منير

شن حى العامرية أول غرب الإسكندرية، حملة مكبرة على الجزارين، وذلك فى إطار الاستعداد لعيد الاضحي المبارك، وبناء على تعليمات اللواء سمير صدقى رئيس حي العامرية أول.

وأشار الحى فى بيان له، إلى أنه تم تنظيم حملة تموينية مشتركة بين حى العامرية أول وحى العامرية ثان للمرور على الجزارين للتأكد من الالتزام بالذبح داخل المجزر الآلى والحفاظ على نظافة البيئة وسلامة اللحوم .

وتم تحرير عدد 3 محاضر للمخالفين ومصادرة 17 كيلو لحمة فاسدة ومحمومة وغير مختومة، كما تم مصادرة 4 كيلو لحمة سليمة مذبوحة خارج المجزر، وذلك بحضور مدير تطوير العشوائيات ومسئول التموين بالاشتراك مع الطب البيطرى والصحة والتموين .

من جهة أخرى وفي إطار الاهتمام بالقضاء على الاشغالات والفروشات التي تشغل الطريق العام واستمرارا لإعادة الانضباط للشارع السكندرى، قام اللواء وكيل الوزارة هشام كمال رئيس حى غرب بقيادة حملة لإزالة الاشغالات والفروشات التى تشغل حرم الطريق العام بشارع الشيخ طموم ، حيث تم رفع جميع الاشغالات وتكسير التعريشات المخالفة للقانون والتي تعوق الحركة المرورية والمارة.

كما تم متابعة اعمال النظافة العامة بشارع المكس وتم التنبيه على شركة نهضة مصر للخدمات البيئية بسرعة رفع المخلفات لعدم تراكمها استعداد لعيد الأضحى المبارك.