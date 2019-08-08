سوبر كورة
Ads
الخميس، 08 أغسطس 2019 06:47 م
خالد صلاح

برعاية سوبر كورة

سوبر كورة
الرئيسية أخبار المحافظات

عيد الاضحي المبارك.. ضبط مخالفات للذبح خارج المجازر فى حملات غرب الإسكندرية

الخميس، 08 أغسطس 2019 04:26 م
عيد الاضحي المبارك.. ضبط مخالفات للذبح خارج المجازر فى حملات غرب الإسكندرية مخالفات للذبح خارج المجازر
الإسكندرية - جاكلين منير

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء

شن حى العامرية أول غرب الإسكندرية، حملة مكبرة على الجزارين، وذلك فى إطار الاستعداد لعيد الاضحي المبارك، وبناء على تعليمات اللواء سمير صدقى رئيس حي العامرية أول.

وأشار الحى فى بيان له، إلى أنه تم تنظيم حملة تموينية مشتركة بين حى العامرية أول وحى العامرية ثان للمرور على الجزارين للتأكد من الالتزام بالذبح داخل المجزر الآلى والحفاظ على نظافة البيئة وسلامة اللحوم .

وتم تحرير عدد 3 محاضر للمخالفين ومصادرة 17 كيلو لحمة فاسدة ومحمومة وغير مختومة، كما تم مصادرة 4 كيلو لحمة سليمة مذبوحة خارج المجزر، وذلك بحضور مدير تطوير العشوائيات ومسئول التموين بالاشتراك مع الطب البيطرى والصحة والتموين .

من جهة أخرى وفي إطار الاهتمام بالقضاء على الاشغالات والفروشات التي تشغل الطريق العام واستمرارا لإعادة الانضباط للشارع السكندرى، قام  اللواء وكيل الوزارة هشام كمال رئيس حى غرب  بقيادة حملة لإزالة الاشغالات والفروشات التى تشغل حرم الطريق العام بشارع الشيخ طموم  ، حيث تم رفع جميع الاشغالات وتكسير التعريشات المخالفة للقانون والتي تعوق الحركة المرورية والمارة.

كما تم متابعة اعمال النظافة العامة بشارع المكس وتم التنبيه على شركة نهضة مصر للخدمات البيئية بسرعة رفع المخلفات لعدم تراكمها استعداد لعيد الأضحى المبارك.

 

 

 

 


اخبار الاسكندرية

الاسكندرية

عيد الاضحى

مخالفات تموينية

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء

الموضوعات المتعلقة

ضبط 325 كيلو لحوم غير صالحة للاستهلاك ومذبوحة خارج المجازر بالغربية

الخميس، 08 أغسطس 2019 03:01 م

تعرف على خطة 28 مديرية بـ"الزراعة" لمواجهة غش اللحوم والذبح خارج المجازر

الخميس، 08 أغسطس 2019 03:30 ص

غرامات لتعديات شوادر الأضاحى و 2000 جنيه للذبح خارج المجازر بالاسكندرية

الثلاثاء، 06 أغسطس 2019 08:30 م

5 لجان تشن حملات بأسواق اللحوم للحد من الذبح خارج المجازر استعدادًا للعيد

الأحد، 04 أغسطس 2019 04:00 ص

مصادرة 211 كيلو من اللحوم مذبوحة خارج المجازر بالمنيا

الخميس، 01 أغسطس 2019 02:40 م

استعداد للعيد.. حملات بأسواق اللحوم ورقابة مشددة للحد من الذبح خارج المجازر

الثلاثاء، 23 يوليه 2019 06:00 ص

لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق

تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة



بروتوكول نشر التعليقات من اليوم السابع


لا تفوتك
توم هاردى ممثل وكاتب فى الجزء الثاني من فيلم venom

توم هاردى ممثل وكاتب فى الجزء الثاني من فيلم venom

فى 4 أيام عرض فقط.. فيلم Hobbs & Shaw يحقق ربع مليار دولار

فى 4 أيام عرض فقط.. فيلم Hobbs & Shaw يحقق ربع مليار دولار

مراهق أمريكى يقتل أخته بولاية ألاباما والسبب كلمة سر "الواى فاى"

مراهق أمريكى يقتل أخته بولاية ألاباما والسبب كلمة سر "الواى فاى"

الفولا قبائل بلا انتماء.. 25 مليون شخص يعيشون بدون جنسية.. فاقدو الانتماء ينتشرون فى بعض دول أفريقيا دون تعليم ولا وظيفة ولا أرض.. "أميناتا" عاشت 74عاما تبحث عن المواطنة بكوت ديفوار وفشلت ومفوضية اللاجئين تتدخل

الفولا قبائل بلا انتماء.. 25 مليون شخص يعيشون بدون جنسية.. فاقدو الانتماء ينتشرون فى بعض دول أفريقيا دون تعليم ولا وظيفة ولا أرض.. "أميناتا" عاشت 74عاما تبحث عن المواطنة بكوت ديفوار وفشلت ومفوضية اللاجئين تتدخل

س و ج.. هل يرحل وليد أزارو عن الأهلي للدورى الفرنسى فى الصيف الجارى؟

س و ج.. هل يرحل وليد أزارو عن الأهلي للدورى الفرنسى فى الصيف الجارى؟

صور.. المبادرة الرئاسية "حياة كريمة" تدخل الفرحة على قلوب أهالى كفر عجيبة بالشرقية.. وحدة صحية ومدرسة لتقليل كثافة الفصول وتغطية المصرف "أحلام تتحول لحقيقة".. المحافظ: البرنامج يشمل تحويل 9 قرى إلى نموذجية

صور.. المبادرة الرئاسية "حياة كريمة" تدخل الفرحة على قلوب أهالى كفر عجيبة بالشرقية.. وحدة صحية ومدرسة لتقليل كثافة الفصول وتغطية المصرف "أحلام تتحول لحقيقة".. المحافظ: البرنامج يشمل تحويل 9 قرى إلى نموذجية

تأجيل مباراة الزمالك وديكاداها الصومالى إلى 16 أغسطس

تأجيل مباراة الزمالك وديكاداها الصومالى إلى 16 أغسطس

العنصرية تطل بوجهها القبيح من جديد فى إنجلترا.. محمد صلاح يتعرض لواقعة ثالثة فى 2019.. إيفرتون يدين.. الشرطة الإنجليزية تفتح تحقيقاً فى الحادث وتؤكد: لا تسامح مع جرائم الكراهية.. وعقوبات قاسية تنتظر الجانى

العنصرية تطل بوجهها القبيح من جديد فى إنجلترا.. محمد صلاح يتعرض لواقعة ثالثة فى 2019.. إيفرتون يدين.. الشرطة الإنجليزية تفتح تحقيقاً فى الحادث وتؤكد: لا تسامح مع جرائم الكراهية.. وعقوبات قاسية تنتظر الجانى

موجز1.. بدء استقبال طلبات تحويلات تقليل الاغتراب للمرحلتين الأولى والثانية

موجز1.. بدء استقبال طلبات تحويلات تقليل الاغتراب للمرحلتين الأولى والثانية

تقارير: محمد صلاح أفضل مهاجم فى ليفربول بالقرن الـ21

تقارير: محمد صلاح أفضل مهاجم فى ليفربول بالقرن الـ21

فيفا يطالب اتحاد الكرة برد رسمى بعد رفض إرسال بطاقة كهربا للبرتغال

فيفا يطالب اتحاد الكرة برد رسمى بعد رفض إرسال بطاقة كهربا للبرتغال

من يحرك المنظمات الحقوقية الدولية؟.. تجاهل جرائم الإرهاب الخسيس يكشف تلقيها تمويلات من الإخوان وعملها لصالح الجماعة.. خبراء يؤكدون: مواقفها دليل عملها وفق "أجندة مسيسة" ومطالب برصد توجهاتها وفضحها أمام المصريين

من يحرك المنظمات الحقوقية الدولية؟.. تجاهل جرائم الإرهاب الخسيس يكشف تلقيها تمويلات من الإخوان وعملها لصالح الجماعة.. خبراء يؤكدون: مواقفها دليل عملها وفق "أجندة مسيسة" ومطالب برصد توجهاتها وفضحها أمام المصريين

المزيد من Trending Plus
الرجوع الى أعلى الصفحة