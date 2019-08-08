عيد الاضحي المبارك..حملات تموينية وبيطرية على المجازر ومنافذ بيع اللحوم بالفيوم

قامت لجان المشكلة من مديريتى الطب البيطرى والتموين بمحافظة الفيوم، بالتعاون مع إدارة البيئة وشرطة المرافق، بجولات ميدانية على منافذ بيع اللحوم للتأكد من صلاحية المعروض من اللحوم للاستهلاك الآدمى ومطابقته للشروط الصحية، وضبط المخالفين من الجزارين واتخاذ الإجراءات القانونية حيالهم.
وأكد الدكتور محمد عقل مدير مديرية الطب البيطري بالفيوم، أنه سيتم خلال أيام عيد الأضحى المبارك توفير خدمة الذبح المجاني للأهالي والجمعيات الخيرية، وذلك لضمان سلامة اللحوم والحفاظ علي البيئة, كما تم رفع درجة الاستعداد وإلغاء الراحات والاجازات لمواجهة زيادة وكثافة المذبوحات خلال فترة العيد.
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