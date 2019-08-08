عيد الاضحي المبارك..حملات تموينية وبيطرية على المجازر ومنافذ بيع اللحوم بالفيوم

كما قامت اللجان اليوم بالمرور على محال الجزارة ومنافذ بيع اللحوم بمناطق دار الرماد وشارع الرملة ودحدورة هدى وشارع مصطفى كامل وعزبة الصعيدى، وقامت بأخذ عينات من اللحوم المعروضة لتحليلها والتأكد من سلامتها، كما قامت بتحرير المحاضر اللازمة للمخالفين.



وأكد الدكتور محمد عقل مدير مديرية الطب البيطري بالفيوم، أنه سيتم خلال أيام عيد الأضحى المبارك توفير خدمة الذبح المجاني للأهالي والجمعيات الخيرية، وذلك لضمان سلامة اللحوم والحفاظ علي البيئة, كما تم رفع درجة الاستعداد وإلغاء الراحات والاجازات لمواجهة زيادة وكثافة المذبوحات خلال فترة العيد.

