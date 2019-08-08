عيد الاضحي المبارك .. تعرف على عناوين شوادر اللحوم بأسعار مخفضة بالشرقية

أكد الدكتور ممدوح غراب، محافظ الشرقية، على رؤساء المراكز والمدن والأحياء بالتنسيق مع المديريات الخدمية الإنتهاء من كافة الاستعدادات اللازمة لاستقبال عيد الأضحى المبارك، بإقامة منافذ لبيع اللحوم الطازجة البلدى والضانى بأسعار مخفضة وشوادر لبيع الخراف الحية وتوفير المجازر المخصصة لعمليات الذبح حفاظاً على نظافة الشوارع وسلامة الذبائح من التلوث، ورفع درجة الاىستعداد القصوى فى الخدمات والمرافق الحيوية وتشكيل غرف عمليات فرعية ومركزية وتجهيز الساحات والمساجد الكبرى لإقامة صلاة العيد.

وتنفيذاً لتوجيهات المحافظ قامت رئاسة مركز ومدينة الإبراهيمية بالإنتهاء من إقامة عدد 4 شوادر لبيع اللحوم الطازجة، وطرحها أمام المواطنين بأسعار مخفضة، بأماكن 2 شادر بجوار النادى الرياضى وشادر بجوار موقف الإبراهيمية وشادر أمام المدرسة الإبتدائية بالوحدة المحلية بمباشر.

كما قامت رئاسة مدينة منشأة أبو عمر بالإنتهاء من إقامة شادر أمام الإدارة الزراعية وتزويده بكميات كبيرة من اللحوم الطازجة.

وقامت رئاسة مركز ومدينة أبو حماد بالإنتهاء من إقامة 4 شوادر بشوارع الجلاء – سعد زغلول – بورسعيد امام مدرسة السادات – بورسعيد بجوار بنك مصر.

كما قامت مدينة القنايات بإقامة شادر بشارع البحر بجوار موقف المدينة .

وقامت رئاسة مركز ومدينة الحسينية بالإنتهاء من إقامة 4 شوادر لبيع اللحوم بأسعار مخفضة أمام المواطنين بشوارع جمال عبد الناصر – المركز – الإدارة البيطرية – مجلس المدينة .

كما قامت رئاسة مركز ومدينة أبو كبير بالإنتهاء من إقامة 3 بشوارع مصطفى كامل – مجلس المدينة – مركز صحة أبو كبير .

وقامت رئاسة مركز ومدينة فاقوس بالإنتهاء من إقامة 7 شوادر لبيع اللحوم بأسعار مخفضة للمواطنين بالأماكن الآتية كوبرى العدوي بفاقوس - أمام مسجد العطار - بجوار أبو دهشان - بجوار الهابي لاند بفاقوس – بجوار قصر الثقافة – بجوار سوق الخضار، بالإضافة إلى منفذ بيع اللحوم أمام المزلقان المغلق.