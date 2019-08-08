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عيد الاضحي المبارك.. انخفاض أسعار اللحوم 15 جنيها وثمن الأضاحى تراجع.. صور

الخميس، 08 أغسطس 2019 03:24 م
عيد الاضحي المبارك.. انخفاض أسعار اللحوم 15 جنيها وثمن الأضاحى تراجع.. صور انخفاض أسعار الأضاحى واللحوم بالمنيا
المنيا : فريق المحافظات

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شهدت أسواق بيع اللحوم والأضاحى بمحافظة المنيا هذا العام رواجا ملحوظا من قبل البيع والشراء بين المواطن والجزارين، وكذلك بين المواطنين وتجار المواشى لشراء الأضحية وذبحها فى أول يوم لعيد الاضحي المبارك.

وشهدت الأسعار هذا العام انخفاضا ملحوظا بمبالغ تترواح بين 10 : 15 جنيها للحم الضانى، و20 جنيها للحوم العجالى، بينما سجلت رؤوس المواشى الحية 65 جنيها للبقر والجاموس، و55 : 58 جنيها للماعز والخراف.

ورصد "اليوم السابع" أجواء البيع والشراء بشارع الجزارين أحد أقدم شوارع محافظة المنيا لبيع اللحوم بشتى أنواعها، وقال ربيع محمود أحد كبار التجار، إن إقبال المواطنين هذا العام كان واضحًا خاصة فى ظل انخفاض الأسعار نسبيًا لوجود كميات كبيرة من الماعز والخراف من العام الماضى، وحرص التجار على بيعها وعدم بقاءها لموسم آخر لديهم مع تحقيق هامش ربح متوسط، الأمر الذى انعكس على حركة البيع والشراء بالإيجاب.

وأضاف محمود: "الأسعار فى النازل للحى والمدبوح"، مشيرًا إلى أن أسعار اللحوم المذبوحة تنخفض بمبالغ تتجاوز الـ 15 جنيها فى عيد الأضحى نظرًا لرواج البيع والشراء من قبل المواطنين ومنافسة الجزارين بين بعضهم البعض طوال الأسبوع الذى يسبق العيد.

وفيما يخص شراء الأضحية قال التاجر إن المواطن يختار ما يشاء من الأضاحى بعد فحصه بمعرفته ويتم وزنه وتسعيره، مختتما حديثه بأن أسعار اللحوم البلدية سجلت 120 جنيها، واللحوم الضانى سجلت 125 جنيه بالمدن، وتتناقص 10 جنيهات فى القرى والمناطق البعيدة.

من جانب آخر قال أحمد إسماعيل أحد الجزارين، إن العديد من الجزارين لجأوا لتخفيض الأسعار نظرا لركود عملية البيع بعد العيد لمدة شهر تقريبا، إذ يعتمد الجزار على ذبح أكبر عدد ممكن من الذبائح وبيعها بأسعار متوسطة وتحقيق هامش ربح متوسط ولكن بكميات كبيرة، الأمر الذى يعوض الفارق خلال الأيام التالية من العيد.

وأكد إسماعيل أن حملات التفتيش التموينية بالمحافظة لعبت دورا كبيرا فى ضبط الأسواق هذا العام ومنع التلاعبات، بالإضافة لذبح الذبائح فى المجازر الرسمية، الأمر الذى شجع المواطنين على الشراء.

يذكر أن مديرية الطب البيطرى بالمنيا قد أعلنت عن خطة عمل لفتح المجازر قبل عيد الاضحي المبارك بأسبوع وطوال أيام العيد بالمجان للأهالى والمستفيدين مع القيام بالتفتيش على اللحوم ومراقبة الأسواق ومنع ذبح الأضاحى خارج المجازر وذلك بالتنسيق مع الصحة والتموين والتأكيد على النظافة المستمرة داخل وخارج المجازر والمرور على الثلاجات ومحلات الجزارة لمتابعة المخزون والمعروض من اللحوم ومنتجاتها.

أحد تجار المنيا
أحد تجار المنيا

 

أسواق بيع الخراف بالمنيا
أسواق بيع الخراف بالمنيا

 

اقبال المواطنين على الشراء
اقبال المواطنين على الشراء

 

حظيرة لبيع الخراف بالمني بمناسبة عيد الأضحى
حظيرة لبيع الخراف بالمني بمناسبة عيد الأضحى

 

محلات بيع اللحوم بالمنيا
محلات بيع اللحوم بالمنيا

 

محلات بيع اللحوم
محلات بيع اللحوم

 

 


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