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عيد الاضحى المبارك.. محافظ الأقصر يوجه بتشكيل غرفة عمليات وتأمين مناطق حيوية

الخميس، 08 أغسطس 2019 01:07 م
عيد الاضحى المبارك.. محافظ الأقصر يوجه بتشكيل غرفة عمليات وتأمين مناطق حيوية المستشار مصطفى ألهم محافظ الأقصر
الأقصر – أحمد مرعى

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وجه المستشار مصطفى ألهم محافظ الأقصر، اليوم الخميس، بتشكيل غرفة عمليات رئيسية برئاسة السكرتير العام المساعد للمحافظة اللواء دكتور عماد أبو العزايم، للعمل على مدار 24 ساعة خلال أيام العيد، تتصل بها غرف عمليات فرعية بجميع المدن والمراكز والمديريات الخدمية، لتلقى أية بلاغات فور وقوعها، وذلك فى إطار الاستعدادات التى تشهدها محافظة الأقصر لاستقبال عيد الأضحى المبارك.

 

وأكد محافظ الأقصر، على ضرورة الالتزام بإجراءات التأمين للمناطق والمنشآت والأهداف الحيوية الهامة والإجراءات الخاصة بالحماية المدنية، لافتًا إلى ضرورة تواجد المسئولين بمرافق مياه الشرب والصرف الصحى والكهرباء والوحدات الصحية والمستشفيات فى مواقع عملهم خلال أيام العيد وقيامهم بتفقد أعمال المرافق للتأكد من سلامتها وتوصيل خدماتها كاملة للمواطنين وإصلاح أى أعطال قد تطرأ خلال هذه الفترة.

 

ووجه محافظ الأقصر، بتشكيل فرق عمل لمتابعة الحملات على الأسواق والحملات المرورية والمرافق العامة، والتأكيد على توافر الوقود بأنواعه، وتكثيف الحملات على الأسواق والمحال التجارية للتأكد من توافر كافة السلع الرئيسية والتأكد من صلاحية السلع المعروضة، وتكثيف الدوريات الراكبة على الطرق العامة والميادين للتصدى للمخالفات المرورية للحد من وقوع حوادث الطرق واتخاذ كافة التدابير الأمنية اللازمة لتحقيق أقصى سيولة مرورية بالشوارع والميادين بمدن المحافظة.

 

ومن جانب آخر، عقد الدكتور السيد عبد الجواد وكيل وزارة الصحة بمحافظة الأقصر، اجتماعًا عاجلًا بمسئولى المستشفيات والإدارات الصحية وفرق من مدخلى البيانات والموارد البشرية ومراقبى العهد والصيادلة ومسئولى الجودة للبدء فى تجهيز قاعدة بيانات دقيقة ومحدثة لجميع المنشآت الصحية الحكومية والخاصة على مستوى محافظة الأقصر.

 

وأوضح وكيل الوزارة خلال الاجتماع، على أن إعداد قاعدة بيانات يأتى فى إطار استعدادات المحافظة فى حال اعتماد وزارة الصحة لها للعمل بنظام التأمين الصحى الشامل، ويأتى ذلك بناء على توجيهات وزيرة الصحة والسكان، والمستشار مصطفى ألهم محافظ الأقصر لبذل كل المجهود فى الدفع بعجلة التقدم للمنظومة الصحية وخدمة المواطنين.

 

وفى السياق نفسه أهابت مديرية الشئون الصحية بمحافظة الأقصر، بأصحاب ومسئولى جميع المراكز الطبية الخاصة، سرعة وضرورة إرسال البيانات المطلوبة وإنهاء التراخيص للاستفادة من العمل داخل المنظومة فى حال تفعيلها.


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