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عيد الاضحى المبارك .. تعرف على أسماء الساحات وخطباء الصلاة ببورسعيد

الخميس، 08 أغسطس 2019 01:17 م
عيد الاضحى المبارك .. تعرف على أسماء الساحات وخطباء الصلاة ببورسعيد الشيخ صفوت نظير وكيل وزارة اوقاف بورسعيد
بورسعيد - محمد فرج

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قال الشيخ صفوت نظير، وكيل وزارة مديرية الأوقاف ببورسعيد، فى تصريح خاص لـ"اليوم السابع"، إنه تم تخصيص إمام وخطيب أساسى وآخر احتياطى لكل ساحة من ساحات صلاة عيد الاضحى المبارك وآخر احتياطى لأداء صلاة العيد فى ساحات الخلاء الموزعة على الأحياء.

وينشر "اليوم السابع" أسماء الأئمة وخطباء صلاة عيد الأضحى المبارك فى 9 ساحات موزعة على أحياء محافظة بورسعيد، وهى:

 ساحة المعمورة بحى الشرق  الخطيب الأصلى الشيخ صفوت نظير المرسى  وكيل وزارة الأوقاف  و الخطيب الإحتياطى الشيخ احمد قوطة  مدير الدعوة .

 

 ساحة بورفؤاد الكبير الخطيب الأصلى الشيخ اشرف عبد المنعم احمد والخطيب الإحتياطى الشيخ إبراهيم رمضان السيد إمام مسجد منار السبيل

 

ساحة الرزاق بحى الزهور الخطيب الأصلى الشيخ احمد فتحى عبدالله والخطيب الإحتياطى الشيخ احمد عبد المجيد عثمان إمام مسجد الغفران.

 

 ساحة الصفوة حى الزهور الخطيب الاصلى الشيخ محمد صلاح فرج الحرمين و الخطيب الإحتياطى الشيخ عبده ابو العينين السنوسى إمام مسجد.

 

 ساحة التوحيد بـ6 أكتوبر الخطيب الأصلى الشيخ ياسر عبد الوهاب مجاهد إمام مسجد الخطيب الإحتياطى الشيخ محمد شلبى شتيوى.

 

 ساحة السيدة زينب بحى الضواحى الخطيب الأصلى الشيخ محمود خيرى السيد إمام مسجد والخطيب الاحتياطى الشيخ عبد الوهاب مصباح إمام مسجد عزيزة عصفور.

 

 ساحة الحرمين بحى الضواحى الخطيب الأصلى الشيخ احمد إبراهيم الجميل سرحان والخطيب الاحتياطى الشيخ عادل صلاح المحروسى إمام مسجد الهدى سلام.

 

 ساحة الشبان المسلمين بحى العرب الخطيب الأصلى عادل عبد الفتاح النبوى القدر والخطيب الاحتياطى الشيخ عبد الخالق إسماعيل البريقى أمام مسجد عمر بن الخطاب.

 

 ساحة الإمام الحسين بحى المناخ الخطيب الأصلى الشيخ محمد مصطفى كامل والخطيب الإحتياطى الشيخ عبد الصمد فهمى أبو العينين أمام مسجد الكريم.

 

 

 


عيد الاضحى المبارك

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ساحات صلاة عيد الاضحى ببورسعيد

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