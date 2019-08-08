عيد الاضحى المبارك.. اجتماع طارئ لمدير أوقاف الأقصر ورجال الدعوة قبل العيد

وتضمن الإجتماع مناقشة آخر الاستعدادات الخاصة بعيد الأضحى المبارك واستعدادات المديرية لهذا اليوم المشهود والوقوف على آخر التوجيهات الواردة من وزارة الأوقاف بشأن ساحات صلاة عيد الأضحى، خاصة وأن المديرية بها ما يقرب من "52" ساحة خاصة بصلاة العيد موزعة على مستوى مدن ومراكز محافظة الأقصر، وكذلك تشكيل غرفة عمليات خاصة بالمديرية وذلك لمتابعة أداء شعائر صلاة عيد الأضحى المبارك.

وأكد الشيخ سيد محمد عبد الدايم، خلال الإجتماع على جميع مديرى الإدارات بالمدن بمراجعة جميع تصاريح الخطابة بالمكافأة أو تطوعًا، والتأكد من صحة جميع المستندات المقدمة، وإستيفائها لشروط التصريح بالخطابة، وإلغاء أى تصريح لا تتوافر فيه الشروط فورًا بمعرفة المديرية، مضيفاً أنه تقرر حال وقوع أى مخالفة يتحمل كل من مدير المديرية ومدير الإدارة ومفتش المنطقة وكل من سمح له بصعود المنبر المسئولية الإدارية والقانونية، مع موافاة رئيس القطاع الدينى بخطاب رسمى بانتهاء هذه المراجعة خلال أسبوعين على الأكثر من تاريخه، مشدداً على أنه لا يسمح بالخطابة إلا لمن له ملف رسمى وتصريح رسمى بالمديرية، حتى لو كان يحمل تصريحًا من مديرية أخرى ما لم يكن موجهاً بخطاب رسمى مكتوب من رئيس القطاع الدينى.