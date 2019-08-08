عزل مديرى الوحدة المحلية والصحية بقرية زاوية العوامة بالضبعة لعدم انضباط العمل

مطروح – فريق المحافظات

قال أسامة محمد المرسى، مدير التفتيش المالى والإدارى بديوان عام محافظة مطروح، إن اللواء المحافظ مجدى الغرابلى، أصدر قرارًا بعزل كل من مدير الوحدة المحلية ومدير الوحدة الصحية، بقرية زاوية العوامة التابع لمركز ومدينة الضبعة، وذلك لعدم انتظام العمل.

وأضاف "المرسى"، أنه تنفيذاً لتعليمات محافظ مطروح بالمتابعة والمرور الدورى على كافة المديريات ومجالس المدن بالمحافظة، للوقوف على حالة الانضباط الإدارى ومتابعة سير العمل، قامت لجنة من إدارة التفتيش المالى والإداري، بالمرور على الوحدة المحلية والوحدة الصحية بقرية زاوية العوامة التابعة لمركز ومدينة الضبعة، وتبين عدم انتظام حضور الجهاز الإدارى والطبى مما يؤثر على سير العمل داخل كل منهما.

وبالعرض على محافظ مطروح، أصدر تعليماته بعزل كل من مدير الوحدة المحلية ومدير الوحدة الصحية وتكليف رئيس مدينة الضبعة بإحالة المقصرين للتحقيق وتعيين رئيسى للقرية بعد العرض والتصديق وعرض نتائج التحقيقات خلال 72 ساعة، وتكليف مديرية الصحة بتعيين مدير للوحدة الصحية بزاوية العوامة ومتابعة تلافى كافة السلبيات.

كما وجه اللواء مجدى الغرابلى محافظ مطروح، التفتيش المالى والإدارى بتكثيف المتابعة والمرور على كافة المديريات ومحاسبة كل مقصر، حفاظا على انضباط العمل وتحسين الإداء لتقديم الخدمات اللائقة بالمواطنين.