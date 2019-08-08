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احتفالاً بعيد الأضحى ..

عروض فنية بصنعاء كفر الشيخ ومسرحية "فرعون فى مصيف بلطيم" للفنان علاء مرسي

الخميس، 08 أغسطس 2019 09:43 م
عروض فنية بصنعاء كفر الشيخ ومسرحية "فرعون فى مصيف بلطيم" للفنان علاء مرسي الدكتور إسماعيل عبد الحميد محافظ كفرالشيخ
كتب فريق المحافظات

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أعلن الدكتور إسماعيل عبد الحميد طه، محافظ كفرالشيخ، عن تنظيم فعاليات ثقافية وأنشطة ترفيهية خلال عيد الأضحى المبارك بحديقة صنعاء.

يشمل برنامج مديرية الثقافة خلال عيد اﻷضحي المبارك، والذى يتضمن عرض لفرقة كفرالشيخ للموسيقي العربية بحديقة صنعاء في يوم 12 اغسطس 2019م، عرض لفرقة كفرالشيخ للآلات الشعبية بحديقة صنعاء في يوم 13اغسطس 2019م، بالإضافة الي عرض لفرقة كفرالشيخ للموسيقي العربية بمصيف بلطيم في يوم 15اغسطس 2019م، وعرض لفرقة كفرالشيخ للآلات الشعبية بمصيف بلطيم في يوم 16 اغسطس 2019م.

وأضاف طه، سيتم عرض مسرحية فنية تحت عنوان "فرعون فى مصيف بلطيم"، يقدمها الفنان علاء مرسي، كأحد أبناء المحافظة وفرقة موهوبين السينما والمسرح، بحديقة صنعاء يوم الأربعاء القادم "رابع أيام عيد الأضحي المبارك" من خلال حفلتين؛ الأولى من الساعة 7 م الى 9 م، والثانية من الساعة 9م الى 11م.

قال محافظ كفرالشيخ، أنه سيتم الإعداد لعروض موسيقي عربية وكورال وفنون شعبية بالتنسيق مع قصر الثقافة بكفرالشيخ في أول وثاني أيام العيد، والإعداد لعرض مسرحي بالتنسيق مع الفنان علاء مرسي، أحد أبناء المحافظة وفرقة موهوبين السينما والمسرح لتقديم مسرحية فرعون في مصيف بلطيم رابع أيام عيد الأضحي المبارك، لافتاً أنه ستقوم إدارة حديقة صنعاء باتخاذ كافة الإجراءات والانتهاء من أعمال التجميل والتشجير والزينة لنجاح الاحتفالات بعيد الأضحي المبارك.

 

 

 


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