طقس الإمارات غدا ..ارتفاع طفيف فى درجات الحرارة ورياح معتدلة

وكالات

توقع المركز الوطني للأرصاد أن يكون الطقس غدا ، غائما جزئيا أحيانا ، ومغبرا على بعض المناطق، خاصة شمالا وشرقا، ويحتمل تكون بعض السحب الركامية شرقا بعد الظهر، وتميل درجات الحرارة للارتفاع الطفيف، ورطب ليلا وصباح السبت الباكر غربا، والرياح معتدلة السرعة، تنشط أحيانا وتكون مثيرة للغبار والأتربة نهارا.

حركة الرياح: جنوبية شرقية - شمالية شرقية / 20 – 30 كم/س بوجه عام، تصل إلى 40 كم/س أحيانا.

الموج في الخليج العربي يكون متوسطا..ويحدث المد الأول عند الساعة 07:26 والمد الثاني عند الساعة 02:20 والجزر الأول عند الساعة 12:38 والجزر الثاني عند الساعة 03:21.

وفي بحر عمان يكون الموج متوسطا ..ويحدث المد الأول عند الساعة 16:09 والمد الثاني عند الساعة 06:45 والجزر الاول عند الساعة 10:34 والجزر الثاني عند الساعة 23:37.

وفيما يلي بيان بدرجات الحرارة ونسب الرطوبة العظمى والصغرى المتوقعة بالدولة غدا: المدينة الحرارة العظمى الحرارة الصغرى الرطوبة العظمى الرطوبة الصغرى أبو ظبي 41 31 75 30 دبي 41 32 80 35 الشارقة 41 32 80 35 عجمان 39 32 85 45 أم القيوين 41 31 75 30 رأس الخيمة 39 32 75 35 الفجيرة 37 29 85 35 العين 43 30 65 20 ليوا 45 30 50 15 الرويس 42 28 85 15 السلع 43 31 75 15 دلما 42 33 65 25 طنب الكبرى 37 32 80 60 طنب الصغرى 37 32 80 60 أبو موسى 37 32 80 60.