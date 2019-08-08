ضمن الموجة 13.. أمن سوهاج يؤمن تنفيذ إزالة التعديات على مساحة 1051 مترا

سوهاج - محمود مقبول

نفذت مديرية أمن سوهاج، فى إطار توجيهات الرئيس عبدالفتاح رئيس الجمهورية، بشأن الحد من ظاهرة التعديات على أراضى الدولة، وخطة العمل بالمديرية، بإشراف اللواء حسن محمود مدير الأمن، بالإزالة الفورية لتلك التعديات، فى الموجة 13 من موجات تنفيذ قرارات الإزالة، والتى تشمل الأراضى التى لا يجوز تقنينها وعليها أوضاع ومنفعة عامة للدولة أراضى رفض واضعى اليد عليها تقنين أوضاعهم.

وجاءت الحملة طبقا لكتاب اللواء مساعد أول الوزير لقطاع الأمن رقم 6641 إزالة التعديات على الأراضى التى لا يجوز تقنينها وعليها أوضاع ومنفعة عامة للدولة – الحالات التى لن تتقدم أصلاً بطلبات تقنين لإبقاء الوضع على ما هو عليه – من تقدم بطلبات تقنين فقط ولم يستكمل أى إجراءات والحاصلين على أذونات سداد رسوم ولم يتم سدادها ومن سدد رسوم فحص ولم يسدد رسوم معاينة والحالات التى أقرت لجان البت بعدم إنطباق شروط التقنين عليها وأنها غير قابل للتقنين.

وأسفرت جهود الحملة والتى ترأسها اللواءات نائبى المدير لقطاعى الشمال والجنوب ومساعدى المدير ومأمورى وضباط المراكز والأقسام، مدعومين بقوات من إدارة قوات الأمن بالاشتراك مع الأجهزة التنفيذية بالمحافظة عن تنفيذ" 40 " قرار منها " 18 " قرار صادرة من الإدارة العامة للري والصرف ، و " 3 " قرار أملاك دولة " ، و قرار أوقاف ، و " 18 " قرار تعد علي الأراضي الزراعية بإجمالي عدد " 10 " قيراط ، " 12 " سهم ، على مساحة 1051متر وجار استكمال تنفيذ القرارات تباعاً تنسيقاً وأجهزة المحافظة.



تنفيذ إزالة التعديات على مساحة 1051 مترا بسوهاج



تنفيذ إزالة التعديات على مساحة 1051 مترا بسوهاج



تنفيذ إزالة التعديات على مساحة 1051 مترا بسوهاج