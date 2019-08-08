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ضبط 1000 لتر سولار قبل ترويجها بالسوق السوداء فى حملة بالقليوبية

الخميس، 08 أغسطس 2019 12:42 م
ضبط 1000 لتر سولار قبل ترويجها بالسوق السوداء فى حملة بالقليوبية سولار- أرشيفية
القليوبية - فريق المحافظات

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ضبطت أجهزة الأمن بالقليوبية، سيارة محملة بـ1000 لتر سولار مدعم، قبل تهريبها فى السوق السوداء، تحرر محضر بالواقعة وتولت النيابة التحقيق.

 

وتلقى اللواء طارق عجيز مدير أمن القليوبية، إخطارا يفيد بأنه أثناء مرور ضابط إدارة تأمين الطرق والمنافذ والمعين خدمة القطاع الثانى الدائرى وبصحبته القوة المرافقة، تمكن من ضبط سيارة بفنطاس قيادة "ع س أ 39 سنة" سائق بداخل محطة وقود أسفل الطريق الدائرى، حال قيام العاملين بالمحطة بتعبئة الفنطاس الخاص بها بكميات من السولار تقدر بنحو ألف لتر بغرض الاتجار بها فى السوق السوداء.

 

وجرى التحفظ على السيارة وقائدها، وبمواجهته بما أسفر عنه الضبط قرر بقيامه بتجميع المواد البترولية بغرض الاتجار بها فى السوق السوداء.

 

وتحرر عن ذلك المحضر رقم 5376 جنح قسم قليوب لسنة 2019.


سولار

محافظ القليوبيه

السوق السوداء

القليوبية

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