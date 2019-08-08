ضبط طن ونصف مخللات وملح غير صالح للاستهلاك داخل معمل بالمحلة

الغربية – مصطفى عادل

تمكن ضباط قسم مباحث التموين بالمحلة، بإشراف العميد محمد عتمان مدير إدارة مباحث التموين بالغربية، من ضبط معمل مخللات بدون ترخيص بقرية ميت الليت هاشم مركز المحلة، وبداخله طن ونصف مخللات وملح طعام غير صالحين للاستهلاك الادمى.

تلقى اللواء محمود حمزة ، مدير أمن الغربية، إخطارا من العميد محمد عتمان مدير إدارة مباحث التموين بضبط "عبد العزيز.ج.ع" 35سنة صاحب معمل مخللات بدون ترخيص وبحوزته طن ونصف مخللات وملح طعام غير صالحين للاستهلاك، تحرر المحضر 32041جنح مركز المحلة، وتولت النيابة التحقيق.