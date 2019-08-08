ضبط ربة منزل بحوزتها سلاح نارى فى الإسماعيلية

الإسماعيلية - فريق المحافظات

تمكنت الأجهزة الأمنية بمديرية امن الإسماعيلية بالاشتراك مع مباحث مركز ابوصوير من القبض على ربة منزل وبحوزتها سلاح نارى "فرد خرطوش" وطلقة من ذات العياربدائرة مركز ابوصوير.

وكان اللواء جمال غزالى مدير امن الإسماعيلية تلقى إخطارا من اللواء محمود هندى مدير مباحث الإسماعيلية يفيد بقيام رئيس مباحث مركز أبوصوير ومعاونيه بالقبض على المتهمة "جهاد.ع.م" 23 عام ربة منزل بحوزته سلاح نارى "فرد خرطوش محلى الصنع" وطلقة من ذات العيار بدائرة مركز أبوصوير.

تم التحفظ على المتهمة والمضبوطات وتحرر المحضر اللازم بواقعة الضبط وأخطرت النيابة العامة لاتخاذ الإجراءات القانونية حيالها.