صور.. وكيل تموين الإسكندرية يقود حملة للتفتيش على محلات الجزارة

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شن محمد سعد الله أحمد، وكيل وزارة التموين و التجارة الداخلية بالإسكندرية، حملات على نطاق الكيلو 21 و منطقة أكتوبر بحى العجمى للتفتيش على محلات الجزارة و المصانع الموجودة بالمنطقة.

وقال بيان صحفى ، صادر اليوم الخميس ، انه تم ضبط محل جزارة به كميات من اللحوم مذبوحة خارج السلخانة و تم تحريز كميات 200 كجم لحوم موجودة بالمحل مجهولة المصدر ،ضبط مصنع لتصنيع منتجات الألبان بدون تراخيص من الجهات المختصة ، بالإضافة الى ضبط مصنع اللبان .

جاء ذلك بتوجيهات الدكتور عبد العزيز قنصوة ، محافظ الإسكندرية بضرورة ضبط الأسواق خلال فترة استقبال عيد الأضحى المبارك ، و التأكد من توافر السلع الغذائية و ضبط الأسعار بالأسواق و حماية المواطنين من الغش التجارى و السلع منتهية الصلاحية، و قد تم اتخاذ الإجراءات القانونية ضد المخالفات المذكورة لعرضها على وكيل النائب العام.

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