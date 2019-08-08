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صور.. وكيل تموين الإسكندرية يقود حملة للتفتيش على محلات الجزارة

الخميس، 08 أغسطس 2019 06:50 م
صور.. وكيل تموين الإسكندرية يقود حملة للتفتيش على محلات الجزارة جانب من الحملة
الاسكندرية جاكلين منير

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شن محمد سعد الله أحمد، وكيل وزارة التموين و التجارة الداخلية بالإسكندرية،  حملات على نطاق الكيلو 21 و منطقة أكتوبر بحى العجمى  للتفتيش على محلات الجزارة و المصانع الموجودة بالمنطقة.

وقال بيان صحفى ، صادر اليوم الخميس ، انه تم ضبط محل جزارة به كميات من اللحوم مذبوحة خارج السلخانة و تم تحريز كميات 200 كجم لحوم موجودة بالمحل مجهولة المصدر ،ضبط مصنع لتصنيع منتجات الألبان بدون تراخيص من الجهات المختصة ، بالإضافة الى ضبط مصنع اللبان . 

جاء ذلك بتوجيهات الدكتور عبد العزيز قنصوة ، محافظ الإسكندرية بضرورة ضبط الأسواق خلال فترة استقبال عيد الأضحى المبارك ، و التأكد من توافر السلع الغذائية و ضبط الأسعار بالأسواق و حماية المواطنين من الغش التجارى و السلع منتهية الصلاحية، و قد تم اتخاذ الإجراءات القانونية ضد المخالفات المذكورة لعرضها على وكيل النائب العام.

 

حملات تموينيه (1)

حملات تموينيه

 

حملات تموينيه (2)
حملات تموينيه 

 

حملات تموينيه (3)
حملات تموينيه 

 


الاسكندرية

تموين الاسكندرية

لحوم فاسدة

محلات الجزارة

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