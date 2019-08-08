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صور.. ملايين الحجاج يتوجهون إلى مشعر منى لقضاء يوم التروية قبل صعود جبل عرفات

الخميس، 08 أغسطس 2019 07:41 م
صور.. ملايين الحجاج يتوجهون إلى مشعر منى لقضاء يوم التروية قبل صعود جبل عرفات حجاج بيت الله الحرام
كتب محمد جمال - تصوير رويترز

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 يتوجه ملايين الحجاج، اليوم الخميس، الثامن من شهر ذى الحجة إلى مشعر منى لقضاء يوم التروية بها اقتداءً بهدى المصطفى نبينا محمد صلى الله عليه وسلم، قبل توجههم إلى جبل عرفات للوقوف به ، لبدء مناسك الحج للعام 1440هـ.

وسيطرت حالة الخشوع والتدبر والدعاء على الحجاج بالمسجد الحرام، وتبذل المملكة العربية السعودية، جهودا كبيرة لخدمة الملايين من ضيوف الرحمن، لتضيف خدمات للحجاج لأول مرة، منتها الانترنت فائق السرعة بخدمة 5G، واستخدام الإسعاف للحاج غير القادر على أداء المناسك، بالإضافة إلى استخدام الروبوت لتقديم الفتاوى أو الاستشارات الطبية.

 

ملايين الحجاج يؤدون الصلاة بالمسجد الحرام (1)
ملايين الحجاج يؤدون الصلاة بالمسجد الحرام 

 

ملايين الحجاج يؤدون الصلاة بالمسجد الحرام (2)
المسجد الحرام 

 

ملايين الحجاج يؤدون الصلاة بالمسجد الحرام (3)
ملايين الحجاج بالمسجد الحرام 

 

ملايين الحجاج يؤدون الصلاة بالمسجد الحرام (4)
ملايين الحجاج يؤدون الصلاة بالمسجد الحرام

 

ملايين الحجاج يؤدون الصلاة بالمسجد الحرام (5)
قراءة القرأن 

 

ملايين الحجاج يؤدون الصلاة بالمسجد الحرام (6)
المسجد الحرام 

 

ملايين الحجاج يؤدون الصلاة بالمسجد الحرام (7)
ملايين الحجاج يؤدون الصلاة بالمسجد الحرام

 

ملايين الحجاج يؤدون الصلاة بالمسجد الحرام (8)
ملايين الحجاج يؤدون الصلاة بالمسجد الحرام 

 

ملايين الحجاج يؤدون الصلاة بالمسجد الحرام (9)
ملايين الحجاج يؤدون الصلاة بالمسجد الحرام 

 

ملايين الحجاج يؤدون الصلاة بالمسجد الحرام (10)
ملايين الحجاج يؤدون الصلاة بالمسجد الحرام 

 


الحج

موسم الحج

عرفات

مشعر منى

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