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صور.. محافظ الغربية يكرم أوائل الثانوية العامة والفنية والتربية الخاصة

الخميس، 08 أغسطس 2019 04:37 م
صور.. محافظ الغربية يكرم أوائل الثانوية العامة والفنية والتربية الخاصة محافظ الغربية يكرم أوائل الثانوية العامة
الغربية - محمد طارق

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أعرب اللواء مهندس هشام السعيد ، محافظ الغربية ، عن سعادته وفخره بتكريم 90 طالب وطالبة من أبناء المحافظة "أوائل الثانوية العامة والفنية والتربية الخاصة"، مشيرا إلى أن هذا الكم من الأوائل فى مختلف المراحل التعليمية يعطى مؤشرا ايجابياً أن المحافظة زاخرة بالكوادر البشرية المتميزة فى كافة المجالات.

 

جاء ذلك خلال الاحتفالية الكبرى التى نظمتها المحافظة لتكريم الطلاب الاوائل والمتفوقين وسط فرحة عارمة من اولياء أمور الطلاب، حيث بدأت الاحتفالية بالسلام الجمهورى ثم تلاوة مباركة لآيات الذكر الحكيم، ثم كلمة وكيل وزارة التربية والتعليم التى قدم خلالها الشكر لمحافظ الغربية على دعمة الدائم للعملية التعليمة بالمحافظة وجهده المتواصل على ازالة أى عقبات قد تواجهها.

 

كما تخلل الحفل فقرات فنية مقدمه من توجيه التربية الموسيقية بمديرية التربية والتعليم، وخلال الحفل قدم محافظ الغربية  ، الشكر لكل اولياء الامور على تقديمهم الرعاية الكاملة لأبنائهم حتى وصلوا الى درجات التفوق، كما قدم التهنئة للطلبة والطالبات الاوائل على تميزهم وحصولهم على مراكز متقدمة على مستوى الجمهورية والمحافظة .

 

 

جانب من حفل التكريم (6)
جانب من حفل التكريم 

 

جانب من حفل التكريم (7)
جانب من حفل التكريم 

 

جانب من حفل التكريم (8)
جانب من حفل التكريم 

 

جانب من حفل التكريم (9)
جانب من حفل التكريم 

 

جانب من حفل التكريم (1)
جانب من حفل التكريم 

 

جانب من حفل التكريم (2)
جانب من حفل التكريم 

 

جانب من حفل التكريم (3)
جانب من حفل التكريم

 

جانب من حفل التكريم (4)
جانب من حفل التكريم

 

جانب من حفل التكريم (5)
جانب من حفل التكريم

 


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الثانويه العامه

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