صور.. محافظ الدقهلية في احتفال مولد محمد ابن أبي بكر بميت دمسيس

الدقهلية - سارة الباز

شهد الدكتور كمال شاروبيم، محافظ الدقهلية، مساء الأربعاء، الاحتفال بمولد الشهيد محمد ابن أبي بكر رضي الله عنه بميت دمسيس وسط جموع غفيرة من أهالي القرية ورجال الدين الإسلامي والمسيحي بحضور الشيخ محمد مهران، نائب وكيل وزارة الأوقاف، والقمص مكاري غبريال، راعي كنيسة مارجرجس بميت دمسيس، والمتولي عبدالعال، رئيس مركز ومدينة أجا.

وقال محافظ الدقهلية خلال الاحتفال: (إن هذا المشهد يؤكد على عمق المحبة والوحدة الوطنية لهذا الشعب العريق في ظل الاحتفال بقرية ميت دمسيس، التي تحتضن المسجد والكنيسة مسلمين ومسيحيين بهذه المناسبة المباركة لتظل مثالا رائعاً للتعايش والأخوة وتمثل نموذجاً يحتذى به للوحدة الوطنية والتماسك بين نسيج الشعب المصري الواحد منذ فجر التاريخ).

وأضاف شاروبيم إننا نحتفل في ميت دمسيس، التي تجمع على أرضها شهيدين هما محمد ابن أبي بكر الصديق، ومارجرجس، وهذا يؤكد على أن أبناء هذه القرية بناء صلب ومتماسك، لا تهزه العواصف ولا تنال منه الأعاصير ولا توقف مسيرته محاولات الكارهين ولا مكائد المتربصين، مؤكدا على أن هذا الاحتفال رد واضح على قوى الظلام والإرهاب التي تريد المساس بأمن واستقرار هذا الوطن.

وفي ختام الاحتفال استمع محافظ الدقهلية إلى مطالب أهالي القرية، والتي تمثلت في توفير بعض أنواع الأدوية للوحدة الصحية، ووضع رصف مدخل القرية ضمن الخطة القادمة وتجديد صالة الجيم بمركز الشباب، ووجه بحلها ابتداءا من اليوم.



محافظ الدقهلية في احتفال مولد محمد ابن أبي بكر بميت دمسيس (1)



محافظ الدقهلية في احتفال مولد محمد ابن أبي بكر بميت دمسيس (2)



محافظ الدقهلية في احتفال مولد محمد ابن أبي بكر بميت دمسيس (3)



محافظ الدقهلية في احتفال مولد محمد ابن أبي بكر بميت دمسيس (4)



محافظ الدقهلية في احتفال مولد محمد ابن أبي بكر بميت دمسيس (5)



محافظ الدقهلية في احتفال مولد محمد ابن أبي بكر بميت دمسيس (6)



محافظ الدقهلية في احتفال مولد محمد ابن أبي بكر بميت دمسيس (7)



محافظ الدقهلية في احتفال مولد محمد ابن أبي بكر بميت دمسيس (8)



محافظ الدقهلية في احتفال مولد محمد ابن أبي بكر بميت دمسيس (9)



محافظ الدقهلية في احتفال مولد محمد ابن أبي بكر بميت دمسيس (10)



محافظ الدقهلية في احتفال مولد محمد ابن أبي بكر بميت دمسيس (11)