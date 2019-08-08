صور.. محافظ البحيرة يفتتح معرض الغرفة التجارية لبيع اللحوم بأسعار مخفضة

البحيرة – فريق المحافظات

افتتح اللواء هشام آمنة محافظ البحيرة منفذ بيع اللحوم الطازجة الذى نظمته الغرفة التجارية بأرض المعارض بمدينة دمنهور .جاء ذلك فى بيان صحفى أصدرته المحافظة اليوم الخميس. حيث تفقد محافظ البحيرة أماكن بيع اللحوم المعروضة وأشاد بجودتها وأسعارها الإقتصادية الملائمة ومدى إقبال المواطنين عليها ووجه بإستمرار فتح المعرض طوال أيام عيد الأضحى ومتابعة الكميات المطلوبة يومياً .

من جانبه أكد فتحى مرسى رئيس الغرفة التجارية على استمرار معرض بيع اللحوم البلدى الطازجة بسعر 80 جنيه للكيلو، وذلك تحت إشراف الطب البيطرى ومديرية التموين بالبحيرة .مشيرا إلى استمرار المعرض لمدة ثلاثة أيام خلال أيام العيد وذبح 4 عجول يومياً لسد إحتياجات المواطنين من اللحوم خلال أيام العيد .

رافق المحافظ فى جولته حازم الأشمونى السكرتير العام المساعد، وكمال راشد وكيل وزارة التموين، وحسنى عباسى مدير مديرية الطب البيطرى، ومحمد خميس رئيس مدينة دمنهور.



معرض الغرفة التجارية لبيع اللحوم بأسعار مخفضة



معرض الغرفة التجارية لبيع اللحوم بأسعار مخفضة



معرض الغرفة التجارية لبيع اللحوم بأسعار مخفضة



معرض الغرفة التجارية لبيع اللحوم بأسعار مخفضة



معرض الغرفة التجارية لبيع اللحوم بأسعار مخفضة