صور.. ماذا فعلت الإسكندرية لمنع ذبح الأضاحى بالشارع؟ أهمها تغليظ العقوبة

تستعد محافظة الإسكندرية، لاستقبال عيد الأضحى المبارك، حيث تم التنسيق مع كافة الجهات المعنية للسيطرة على منع ذبح الأضاحى بالشوارع وذلك حفاظا على شبكة الصرف الصحى والنظافة العامة، والتى قد تسبب مخلفات الذبح فى أضرار بالغة بشبكات البنية التحتية بالإسكندرية.

تعرف على الإجراءات التى اتخذتها محافظة الإسكندرية لمنع ذبح الأضاحى بالشوارع :

1- تغليظ عقوبة الذبح خارج المجازر الآلية إلى 2000 جنيه وغلق محل الجزارة المخالف لمدة شهر

2- تنظيم ندوات توعية داخل المجازر للجزارين للتوعية بأضرار الذبح خارج المجزر

3- شن حملات بالأحياء المختلفة لإزالة تعديات شوادر الخراف بالشوارع والتحذير من الذبح بالشارع

4- قامت شركة الصرف الصحى بالإسكندرية بحملات متتالية لتطهير الشنايش والمطابق لعدم الانسداد استعدادا للعيد وموسم الشتاء

5- نظمت مديرية الطب البيطرى بالتنسيق مع الجهات المعنية زيارات لعدد من الجزارين والمجازر للتأكيد على أهمية الذبح داخل المجازر تجنبا لنقل الأمراض

6- شنت أحياء الإسكندرية حملات على المجازر الآلية وشددت الحملات على رفع مخلفات الذبح وعدم تراكمها داخل العنبر حفاظا على شبكات الصرف الصحى

7- شدد الدكتور عبد العزيز قنصوة محافظ الإسكندرية على شركة النظافة بسرعة رفع المخلفات من الشوارع بشكل دورى خاصة خلال إجازة عيد الأضحى المبارك