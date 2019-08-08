صور.. ضبط بناء مخالف على فيلا بحى الجمرك بالإسكندرية

الإسكندرية ـ جاكلين منير

شن حى الجمرك برئاسة المهندسة سحر شعبان، حملة لإيقاف أعمال شروع فى بناء مخالف ولإزالة البناء المخالف بفيلا بشارع عبد المنعم، دائرة قسم اللبان، وتم فك الشدة الخشبية ومصادرتها.

وأشار بيان صادر من الحى إلى أن الحملة أسفرت عن ضبط شدة خشبية بالطابق الرابع تمهيدًا للإنتهاء من بناؤه وذلك بدون ترخيص، وأكد الحى فى البيان على أن الفيلا مكونة من ثلاثة طوابق وداخل مجلد التراث.

وتشكلت الحملة من إدارات؛ المتابعة الميدانية وإشغال الطريق ووحدة التدخل السريع والمشروعات بالحى، وتمت الإزالة من خلال مقاول الهدم والإزالة الخاص بالحى.

يأتى هذا فى إطار المتابعة المستمرة والرقابة والرصد لأى أعمال مخالفة وإيقافها على مدار اليوم بنطاق الحى لفرض الإنضباط والإلتزام بالقوانين.

من جهه أخرى، ونفيذا لتعليمات وتوجيهات اللواء عماديوسف رئيس حى العجمى وسكرتير عام الحى تحسين علوان وفى وجود مدير المتابعه ومفتشى المتابعه وقطاع ابوتلات وقطاع اكتوبر، تم شن حمل للتصدى للبناء المخالف وفك شدة خشبيه اول علوى بشارع التامين اكتوبر.



بناء مخالف بالاسكندرية (1)



بناء مخالف بالاسكندرية (2)



بناء مخالف بالاسكندرية (3)