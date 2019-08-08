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صور.. ختام فعاليات مسابقة إبداع لمراكز الشباب والرياضة بجنوب سيناء

الخميس، 08 أغسطس 2019 09:58 ص
صور.. ختام فعاليات مسابقة إبداع لمراكز الشباب والرياضة بجنوب سيناء المشاركون فى مهرجان ابداع
جنوب سيناء – فريق المحافظات

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قال محمد فتحى وكيل وزارة الشباب والرياضة بجنوب سيناء، إن مديرية الشباب بجنوب سيناء اختتمت فعاليات مسابقة إبداع مراكز الشباب للموسم الثاني والذي يقام تحت رعاية الرئيس عبد الفتاح السيسى واللواء خالد فودة محافظ جنوب سيناء في العديد من المجالات الأدبية والعلمية والفنية وتنفيذ الإدارة المركزية للبرامج الثقافية والتطوعية بوزارة الشباب والرياضة.

وتابع "فتحى"، أن مهرجان إبداع أقيم على عدة مراحل المرحلة الأولى خلال النصف الأول من يونيه 2019 ويتم فيها الإعلان عن مهرجان إبداع داخل مراكز الشباب بجميع محافظات مصر وتسجيل المشاركين في كل محافظة وفقاً لاستمارة المشاركة على أن تُعقد لقاءات للتعريف بالمسابقة بين المشاركين ولجان التحكيم في كل محافظة.

وأضاف وكيل الرياضة بجنوب سيناء فى تصريح لـ"اليوم السابع"، أنه تأتي شروط المشاركة في مسابقة إبداع مراكز الشباب بجنوب سيناء للموسم الثاني للشباب والفتيات للفئة العمرية من 18 حتى  35 سنة  على أن يكون المشاركون من أعضاء مراكز الشباب كما يُسمح بمشاركة ذوي القدرات والهمم في كافة مجالات المسابقة.

وقال محمد سعد مدير إدارة الشباب بمديرية الشباب والرياضة، إنه شارك فى المهرجان 300 شباب وفتاة فى جميع المجالات وتم التحكيم بحضور أساتذة متخصصين، مشيرا إلى تم تصعيد 64 شبابا وفتاة الفائزين على مستوى المحافظة  فى كل مجال للسفر القاهرة لحضور تصفيات على مستوى الجمهورية.

 

المشاركين فى مهرجان ابداع (1)
المشاركين فى مهرجان ابداع 

 

المشاركين فى مهرجان ابداع (2)
المشاركين فى مهرجان ابداع 

 

المشاركين فى مهرجان ابداع (3)
المشاركين فى مهرجان ابداع 

 

المشاركين فى مهرجان ابداع (4)
المشاركين فى مهرجان ابداع

 


مديرية الشباب والرياضة

مهرجان ابداع

شباب

معرض لوحات فنية

وكيل وزارة الشباب والرياضة

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