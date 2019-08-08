صور .. "حياة كريمة" تعيد بناء منازل بالقرى الأكثر احتياجا فى الغربية

الغربية - محمد طارق

ساهمت مبادرة حياة كريمة التى أطلقها الرئيس عبد الفتاح السيسى، فى إعادة بناء وتطوير المنازل بالقرى الأكثر احتياجا بمحافظة الغربية، كما قامت بتوفير دخل لعدة أسر سواء بمشروع صغير أو استخراج فيزا صرف معاش تكافل وكرامة .

والتقى "اليوم السابع" مع نجلاء محمد، من قرية ميت الليث التابعة لمركز ومدينة السنطة بمحافظة الغربية، والتى تعد من إحدى القرى الأكثر فقرا من حيث الخدمات داخل مراكز ومدن المحافظة .

وقالت نجلاء، إن المنزل قديما كان مبنى من "الطين" وكانوا يعانوا أشد المعاناة طوال فترات الشتاء والصيف، بالشتاء تغرق المياه المنزل من الداخل وينهار السقف عليهم وهم فى فترات النوم، وفى الصيف يملأ المنزل الحشرات والفئران نظرا لتاكل الجدران ووقوع جزء كبير من سقف المنزل .

وأضافت: تم هدم المنزل وبنائه من خلال مبادرة " حياة كريمة " والتى إعادت الروح له من جديد وقامت ببنائة من الأساس وتركيب كافة المرافق به من مياه وكهرباء وأسقف وأبواب خشبية .

ووجهت نجلاء الشكر لجميع القائمين على المبادرة بجمهورية مصر العربية، وعلى رأسهم الرئيس عبد الفتاح السيسي، لرفع المعاناة عن كاهل المواطن البسيط وتوفير حياة كريمة له .