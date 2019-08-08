صور.. حملة مسائية لإزالة إشغالات الطريق لمقاهى كورنيش الإسكندرية

الاسكندرية جاكلين منير

شن حى وسط الإسكندرية، حملة مسائية لإزالة الإشغالات والتعديات بطريق الكورنيش، وشوارع العطارين جاء ذلك وفقًا لتوجيهات العميد فادي وديع رئيس حي وسط، واستمرارًا للتصدي لظاهرة الإشغالات والتعديات، لاستعادة السيطرة على الشارع، وإعادة الانضباط لشوارع الحي.

وأشار بيان صادر من الحى إلى أن الحملات أسفرت عن إزالة الإشغالات والتعديات بحي وسط، حيث قامت حملة مسائية مكبرة توجهت إلى طريق الكورنيش، وشوارع: فؤاد، السلطان حسين، السلطان عبد العزيز، وخلف سور النادى الأولمبى وتم خلال الحملة إزالة كل الاشغالات والتعديات والفروشات والتحفظ عليها.

من جهه أخرى شن الحى حملة توجهت لأحد محلات الجزارة والمشويات بشارع بورسعيد والتي تقوم بإشغال واحتلال الرصيف والطريق العام، وتقوم بالذبح خارج السلخانة.

وتم خلال الحملة تغريم المحل مبلغ 20 ألف جنيه؛ بالإضافة إلى تحرير 3 محاضر مخالفات: مخالفة بيئية، إشغال طريق، وإتلاف للأسفلت، وكذا إزالة جميع الإشغالات والتعديات والتحفظ عليها.